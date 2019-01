Bird Box Challenge se volvió la preocupación de Netflix

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Después del arrollador éxito de la película de Netflix, Bird Box, la compañía mostró su preocupación al hacerse viral el Bird Box Challenge.



Esta nueva tendencia consiste en vendarse los ojos como los protagonistas del filme y realizar cualquier actividad con dos menores.



Todo comenzó con el vídeo de la youtuber estadounidense Morgan Adams, 24 Hour Bird Box Challenge (Reto de 24 horas a ciegas) el cual alcanzó casi dos millones de reproducciones.



Tras ese vídeo las redes sociales se llenaron de imágenes de personas que se vendaban los ojos y realizaban actividades por lo que Netflix envió una muy poco común petición.

Aquí el tuit de Netflix.





"No puedo creer que tenga que decir esto, pero: Por favor, no se lastimen con este Bird Box Challenge. No sabemos cómo comenzó esto, y apreciamos el amor, pero el niño y la niña (de la película) tienen solo un deseo de 2019 y es que no terminen en el hospital por hacer memes", escribieron en su cuenta de Twitter.