Vargas busca refuerzos para el Monstruo pese a deuda de un mes

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. -El argentino Héctor Vargas, entrenador del Marathón, aseguró que trabajan intensamente en la configuración del plantel con el que encararán el torneo Clausura 2018-2019 de la Liga Nacional, pese que aún hay pagos pendientes en el Monstruo.



“Estamos bien, trabajando a doble turno para mentalizarnos en lo que viene y nos espera. Nosotros pues esperamos poner nuestra parte, los jugadores lo suyo y los directivos tratando de ponerse al día (salarios atrasados) y que nos prometieron que en estos días nos a pagar el otro mes que falta”, comenzó diciendo el timonel.



“Sabemos que para ninguna de las partes es fácil, por ejemplo los jugadores deben trabajar en estas fechas y a veces quieren estar con los suyos, mientras que para los directivos también, conseguir un dinero que no es fácil”, añadió.



Vargas recalcó que para que las cuentas estén en orden en el equipo esmeralda, se está a la espera del desembolso de FIFA a la Fenafuth; mientras él y su cuerpo técnico definen los refuerzos y los despachos de otros jugadores.



“Este es un tema que cuesta, los directivos están esperando lo que venga de FIFA y nosotros tratando de acertar con la gente que se tiene que ir porque a lo mejor ya cumplió un ciclo y lo otro con los que pueden venir”, expresó.



El timonel de los verdes admitió que tiene sus ojos puestos en dos exjugadores del Olimpia, Carlo Costly y Óscar Salas.



“Por ahí pueden venir un par de jugadores con los que estamos hablando, no puedo dar nombres, pero su contratación se puede cerrar esta semana”, declaró para despistar al ser consultad por dichos jugadores.



Ante la insistencia de los medios por descartar o confirmar su interés por Salas y Costly, Vargas pasó la pelota.



“Creo que lo de Carlo (Costly) tiene que ver mucho en lo que pase por él, si él quiere jugar así como lo convencí en Olimpia, conmigo salió campeón y fue goleador del campeonato. El caso de Salas, por la información que tengo tiene una oferta de Portugal y están esperando eso”, afirmó.



“En el caso de que Carlo (Costly) se quiera retirar en un lugar donde lo traten bien, si quiere ganar dinero pues que no venga aquí”, advirtió.



Por su parte, Rolando Peña, vicepresidente de Marathón, aseguró en las próximas horas definiría con Vargas el futuro del jugador Roy Smith y otros que podrían salir de club.



“Nos reuniremos y se definirá la plantilla con la que se contará. Ahí se tocarán los temas de Smith y otros jugadores. Este fin de semana vienen los juegos de preparación y Vargas quiere contar solamente con los jugadores que le harán frente al campeonato”, aseveró.