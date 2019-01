Trump promete trabajar con los demócratas pero sigue exigiendo el muro  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este jueves a la demócrata Nancy Pelosi tras su elección como líder de la Cámara de Representantes y dijo que espera que puedan trabajar juntos, pero mantuvo su exigencia de que se construya un muro en la frontera con México.



"Espero que trabajemos juntos y que logremos hacer muchas cosas, en infraestructura y mucho más. Yo sé que desean hacerlo con muchas ansias", dijo Trump, que compareció junto a varios agentes fronterizos, en un momento en que el gobierno está en parálisis presupuestaria por la demanda del presidente estadounidense de construir un muro en el límite con México.

De interés: 10 datos que no conocías de Nancy Pelosi



En un gesto poco común de parte de Trump, el presidente estadounidense felicitó a Pelosi por su "tremendo" logro de volver a ser la líder de la bancada mayoritaria en la Cámara Baja, con 235 de los 435 miembros, después de que su partido ganara 40 escaños en las elecciones de noviembre pasado.



Pero inmediatamente volvió a su discurso habitual y exigió la construcción de un muro en la frontera, una demanda que tiene un costo de más de 5,000 millones de dólares y que desencadenó una parálisis presupuestaria en el gobierno desde el 22 de diciembre.



"Sin algún tipo de barrera, llámenlo como quieran, pero sin un muro, no se puede tener seguridad fronteriza. No funcionaría", dijo Trump.