Juez prohíbe a Ronaldinho salir de Brasil por no pagar deuda con la justicia

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- La exestrella del Barcelona y la selección de Brasil, Ronaldinho, no puede salir de su país debido a una deuda que enfrenta desde el 2015. Así lo determinó la justicia del país sudamericano.



De acuerdo con las informaciones, el juez del Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul le quitó el pasaporte a él y a su hermano, por lo que su viaje a Emiratos Árabes fue cancelado.



El talentoso jugador fue acusado, junto a su hermano, de daños al medio ambiente, esto debido a que determinaron construir una plataforma de pesca y una estructura para atracar barcos en el lago Guaíba, en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, zona considerada área de preservación ambiental.



Por ese delito, Ronaldinho fue sentenciado a pagar una multa de 8,5 millones de reales (USD 2,3 millones), dinero que todavía no ha sido pagado por la estrella.



En noviembre de 2018, la Fiscalía brasileña intervino en sus cuentas bancarias y encontró apenas 6. 61 dólares, unos 160 lempiras.



El fiscal Brasilino Pereira dos Santos, dijo que "a mí me parece que estamos ante una situación donde el condenado claramente se mofa de la Justicia ante la sociedad brasileña y mundial".

