Eddie Hernández tras fichaje en el Vida: "Vengo a disfrutar y a divertirme"

LA CEIBA, HONDURAS. -Tras su paso fugaz por el oriente en donde militó en clubes como Irtysh (Kazajistán) y Zob Ahan (Irán), el delantero Eddie Hernández retornó a Honduras para ligarse al Vida en calidad de cedido por el Motagua de cara al Torneo Clausura 2018-19.



El ariete fue presentado este jueves por el conjunto cocotero junto al arquero también, motagüense Harold Fonseca y en sus primeras declaraciones se mostró entusiasmado de volver a vestir de rojo como lo hizo en el 2014-15 marcando 22 anotaciones.



"Por supuesto que sí estoy ilusionado. El grupo que tiene el Vida es muy positivo. Tiene jugadores con bastante calidad, los estuve viendo la campaña anterior. Yo creo que este torneo haciéndole ver a los jóvenes que el Vida es una institución grande y que se pueden a hacer cosas importantes", comenzó diciendo.



Eddie sabe que la plaza en La Ceiba le asienta, acción que le permitirá volver a levantarse y posicionarse como goleador, sin embargo, ante ello coloca en primer lugar los objetivos colectivos sobre la mesa.



"Aquí me siento en casa, es un equipo que siempre le he tenido cariño porque de mi familia todos son Vida, cuando me vine las cosas resultaron bien, ahora regreso con las expectativas mayores. Espero que colectivamente podamos a hacer cosas postivas y en lo personal se notará cuando el grupo se levante primero", añadió.



Y agrega: "No lo tomo revancha. Yo vengo a disfrutar, a divertirme y a aportar al equipo cosas positivas. Entiendo que hay mucha juventud en la institución, también lo soy, pero con más experiencia, espero que esta se pueda transmitir a quienes nos siguen".



Sobre su paso en tierra extranjeras Hernández remembró en que "Allá las cosas fueron positivas, pero tocó regresar a Honduras y que allá "uno va aprendiendo de cultura, de fútbol. Vamos aprendiendo de muchas cosas que uno no ve. El fútbol es superior al nuestro, aunque no lo vean así, pero lo es, es muy superior. Hay canchas de buen nivel. Lo mucho que aprendí por allá espero ponerlo en práctica acá".



La realidad de todo ello es que le restan seis meses de contrato con el Motagua, los cuales cumpliría en el Vida (Motagua pagará su salario) y luego quedará libre para fichar con cualquier otro club que acepte sus pretensiones económicas.



Ante ello Eddie guardó espacio para referirse al porqué no se quedó en Motagua teniendo contrato.



"Ya son cosas internas que no se dan, pero bueno si otro club me daba la oportunidad iba a moverme porque sé que no solo puedo jugar en Motagua, sino en cualquier otro equipo, gracias a Dios hoy se me dio la oportunidad de venir acá. Son cosas que pasan, pero ahora me toca aprovechar estar oportunidad aquí", cerró.



El último club de Eddie fue en el fútbol iraní en donde jugó 13 encuentros en los cuales marcó tres dianas.