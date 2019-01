Globe Soccer Awards: Cristiano Ronaldo fue elegido el mejor jugador del año

DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES.- El portugués Cristiano Ronaldo fue elegido el mejor jugador del año, por sexto año consecutivo, en los Globe Soccer Awards, desarrollados en Dubái.



"Es un honor recibir este premio. Quiero dar las gracias a mi familia, a mis amigos... a los que están conmigo en los momentos difíciles. Estoy muy orgulloso de ganar otro trofeo. Espero ganar importantes títulos para la Juventus, donde tengo mi nueva vida", dijo el luso tras recibir el trofeo.



Cristiano compitió frente a los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappe como Mejor Jugador del 2018. CR7 también ganó el premio al Mejor Gol de 2018 y al premio concedido por los aficionados.



La estrella del fútbol, que viajó a Dubái para participar en la gala de los Globe Soccer Awards, llegó acompañado de Georgina Rodriguez y su hijo Cristiano Ronaldo Jr.



Cristiano Ronaldo ganó su primer Globe Soccer en 2011, cuando por primera vez se escogió al mejor jugador del año, y volvió a obtenerlo en 2014, 2016 y 2017. Este es el quinto. Y, en estos diez años, los otros elegidos fueron Radamel Falcao (2012), Franck Ribery (2013) y Lionel Messi (2015).

