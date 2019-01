Sismo de 5 grados sacudió el suroeste de Japón

TOKIO, JAPÓN.- Un sismo estremeció el suroeste de Japón el jueves, pero no hubo reportes inmediatos de daños y, después de una hora, se suspendió la alerta de tsunami.



La Agencia Meteorológica de Japón informó que el sismo tuvo una magnitud preliminar de 5,0 y remeció las áreas de Fukuoka, Nagasaki y Kumamoto en el suroeste de la principal isla de Kyushu.



El vocero del gobierno Yoshihide Suga dijo que un equipo de emergencias fue enviado al lugar para revisar si había daños. En su segunda conferencia de prensa dos horas después del terremoto, añadió que no se habían reportado muertes ni lesiones, y que no hubo llamadas de emergencias a los bomberos ni para otro tipo de rescates.



Se confirmó la operación regular de dos plantas nucleares en el área y el aeropuerto de Kumamoto, que fue cerrado temporalmente, funcionaba dos horas después. Los servicios del tren bala seguían suspendidos, pero listos para retomar actividad, dijo Suga a la prensa. Tras los sismos, las ferrovías y pistas de aterrizaje son revisadas por cuestiones de seguridad.



Los servicios de electricidad, agua y telefonía también funcionaban, agregó Suga.



La televisora nacional NHK pidió a las personas mantener la calma y estar atentos a peligros como temblores, deslaves y artículos que podrían caer de estantes, así como réplicas.



Japón es una de las zonas más propensas a terremotos y tsunamis en el mundo.



En 2011, el área noreste de Fukushima fue golpeada por un sismo, tsunami y accidente nuclear, el peor desastre nuclear desde Chernóbil.