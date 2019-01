Keylor Navas renueva contrato por un año más con el Real Madrid

Por ahora, el tico no tiene en mente irse del Real Madrid. Foto: AFP

MADRID, ESPAÑA.- El portero costarricense Keylor Navas ha ampliado su vínculo con el Real Madrid por una temporada más, según indica el medio español Jugones de LaSexta.



El guardameta tico ha firmado en un nuevo contrato que le unirá con el club blanco hasta junio de 2021, pese a que Keylor tiene ofertas para salir de Madrid en este mercado de invierno.



Keylor firmó su nuevo contrato con el Real Madrid hace unas semanas y pasará a cobrar cinco millones euros netos por temporada. Según Jugones, el acuerdo definitivo entre club y jugador se venía produciendo desde el pasado verano.



El nuevo contrato de Keylor confirma que el costarricense no tiene intención de abandonar el Bernabéu en este mercado invernal. Tal como él lo ha dicho que no pasa por su cabeza un cambio de club.



Pese a que su situación en el Madrid actualmente no es la idónea desde la llegada de Santiago Solari al banquillo, el tico y su familia se encuentran perfectamente adaptados al club y a la ciudad.