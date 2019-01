Filtran carta que Agoney, exconcursante de Operación Triunfo, escribió para pedir la mano de un enamorado

MADRID, ESPAÑA.- "Todos tenemos un pasado y yo siempre he sido un romántico", fue la reacción de Agoney, el cantante español que saltó a la fama por su participación en el programa Operación Triunfo 2017, después de que en las redes sociales se filtrara una carta que escribió para pedirle la mano a su enamorado. El joven es abiertamente homosexual.



El nombre de la persona a quien se la dedica es ilegible, pero no lo es la totalidad del texto.



La misiva dice: "No sé cómo empezar esta carta, no sé cómo decirte lo que siento, es tan fuerte este sentimiento que por ti muerto. Este día tan especial, el día de los enamorados me está dando fuerzas para dar la cara y pedir tu mano.



Anoche soñé que el fuego helaba, que la nieve ardía y por soñar lo imposible soñé que me querías. Fue sin duda el sueño más bello que he tenido y espero que cupido te mande mis flechas y tu también me quieras. No sé que más poner, así que me voy a dejar de rodeos y a decirte que te quiero. Espero tu respuesta, Agoney".

Así confirmó que escribió la carta con su puño y letra. Foto cortesía Twitter







Sus fans reaccionaron con mensajes de apoyo y también de desconcierto por no saber a quién se la dedicó.

