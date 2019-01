Estados Unidos aprobó extensiones automáticas para tepesianos

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Extensiones automáticas de nueve meses aprobó Estados Unidos para los tepesianos de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, mientras Honduras se prepara para poder unirse.

Y es que la demanda interpuesta por estos cuatro países en la corte del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California en Ramos c. Nielsen, No. 18-cv-01554 en la que se solicitó eliminar la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) está rindiendo frutos y mientras no haya un veredicto definitivo estos tepesianos continuarían siendo protegidos.

Honduras no forma parte actualmente de esta demanda, pero está realizando el proceso, ya sea para adherirse, entablar una demanda similar o solicitar la jurisprudencia.

De esto se están encargando las asociaciones de hondureños en California, quienes ya tienen listas a las familias de connacionales para que demanden por la eliminación de la cancelación del TPS, aduciendo factores humanos, económicos, familiares, culturales, al igual que lo hicieron las asociaciones de El Salvador, Haití, Sudán y Nicaragua.

Los tepesianos hondureños, en relación con el resto de los países, tienen una ventaja y es que su TPS vence hasta enero del próximo año, lo que les da un margen de tiempo aun mayor para poder resolver su situación legal. En su momento, Honduras los apoyó con la iniciativa, pero no se adhirió a la demanda porque para ese entonces solo a ellos les habían cancelado el TPS.

Para el día de hoy líderes de diferentes asociaciones de tepesianos de varios países convocaron a conferencia de prensa para dar a conocer los beneficios y las estrategias para que en el caso de Honduras pueda también unirse.

45 tepesianos es la cifra que maneja la Ahnca que se reinscribieron al TPS.





Ampliaciones al TPS

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), mediante la subsecretaria en funciones Claire M. Grady, detalló que “DHS emitirá otra notificación del Registro Federal aproximadamente 30 días antes del 2 de abril de 2019, que extenderá la documentación relacionada con el TPS por nueve meses adicionales a partir del 2 de abril de 2019, para todos los beneficiarios afectados bajo las designaciones de TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador”.

En el documento, Grady especificó que dado el caso que al término de los nueve meses la corte aun no tenga un veredicto en firme sobre la demanda interpuesta se ampliará por nueve meses más el TPS.

“El DHS continuará emitiendo avisos de registro federal en intervalos de nueve meses, siempre y cuando el interdicto preliminar se mantenga vigente y continúe con su compromiso de un período de transición ordenada de 120 días, como se describe anteriormente”.

En el caso de los ciudadanos de Nicaragua y Sudán ya comenzaron a recibir el beneficio, puesto que su TPS ya estaba vencido, pero les fue ampliado el 30 de octubre del 2018 por seis meses, con la posibilidad de recibir de ahí en adelante extensiones de nueve meses.

“En cumplimiento adicional con la orden, estoy publicando esta notificación del Registro Federal, extendiendo automáticamente la validez de la documentación relacionada con el TPS, especificada anteriormente en la sección información complementaria de esta notificación por seis meses a partir de la fecha de la orden, del 3 de octubre de 2018 a abril 2, 2019, para beneficiarios elegibles bajo las designaciones de TPS para Sudán y Nicaragua”, detalló Grady en la publicación.

Honduras demandará

Porfiro Quintana, presidente de la Asociación de Hondureños del Norte de California (Ahnca), explicó que en la demanda que interpusieron los tepesianos de El Salvador, Sudán, Nicaragua y Haití no se incluyó a Honduras porque no se le había vencido el TPS para ese entonces.

Detalló que al ser parte de la alianza que tuvo la iniciativa conocen todo el procedimiento y para finales de este mes o inicios del próximo estarían entablando una demanda similar con varias familias hondureñas para solicitar que se elimine la decisión de cancelarle el TPS.

“Ya estamos en contacto con las familias, ya sea para adherirlas a la demanda y que Honduras tenga participación o entablar una demanda que incluya a los hondureños, con los mismos elementos, todo debe ser parte de una buena estrategia”.

Quintana explicó que el beneficio de estas demandas es enorme para los tepesianos cuando se les da el debido proceso, “ya estos cuatro países ganaron ampliaciones periódicas hasta que exista un resultado definitivo y aun perdiendo la demanda tendrán otro lapso de tiempo para poder coordinar su salida, pero lo bueno es que se está ganando tiempo, además hay otras cinco demandas que están interpuestas”.

Especificó que el equipo legal que representará a los hondureños ya está trabajando arduamente y “al final de este mes tendremos noticias”.

Quintano adelantó que para los primeros días del mes de febrero las asociaciones que apoyan el TPS realizarán su tercer cabildeo, movilizando alrededor de 5,000 personas para que puedan realizar solicitudes a los senadores y congresistas de Estados Unidos. Esta iniciativa es parte de la búsqueda de una reforma migratoria integral aprovechando el cambio en la Cámara de Representantes.

Actualmente, en Ahnca maneja que se reinscribieron al TPS un promedio de 45,000 hondureños que gozarán de protección legal hasta el próximo año.

“Honduras debería montarse en ese carro”

Ante la posibilidad de seguir los pasos de los tepesianos de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán en demandar por la cancelación de la terminación del TPS, Ricardo Puerta, analista en temas migratorios, comentó que es una buena opción para los hondureños.



“Deberían montarse en ese carro, pues si vamos a obtener beneficios como los que ellos están obteniendo en una opción válida”, comentó el experto.



Añadió que la independencia de los poderes en Estados Unidos permite encontrar opciones.



“Muchas de las decisiones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están fuera de la ley y por eso se han detenido, porque existe una verdadera independencia”, aseveró.



Puerta comentó que hay varias posibilidades para los tepesianos hondureños y hay que agotarlas todas.



“Existen posibilidades por medio de los hijos, matrimonios y con el tiempo que resta se pueden realizar acciones que permitan a los tepesianos hondureños encontrar salidas legales”, aconsejó.



Detalló que una reforma migratoria integral es una posibilidad muy grande en vista de los cambios en el gobierno de Estados Unidos.



“En una reforma migratoria integral se está incluyendo TPS, DACA, todo, entonces vale la pena esa vía”, argumentó.