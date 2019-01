Don Omar anuncia su retorno al reguetón y a los escenarios

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El puertorriqueño Don Omar retornará a los escenarios, tras anunciar en 2017 que abandonaría el reguetón, según reveló en las últimas horas en su cuenta de Twitter.

Al parecer 2019 será el año en el que retomará toda su carrera, según el tuit del artista.

En la publicación, el creador de "Danza Kuduro", "Sácala" y "Pobre Diabla" -entre otras- refirió además qué es lo único que lo hace sentirse vivo: su música.

Willian Omar Landrón Rivera, nombre real del autodenonimado "El Rey" del reguetón, aseguró que su retorno no tiene que ver con dinero ni fama sino con sentirme vivo y hacer que quienes le rodean disfruten de vivir también.

El 2018 me dejó muchas enseñanzas, entre ellas la búsqueda de nuevos sueños y hacer lo que realmente me hace feliz, la música, los escenarios y USTEDES me hacen sentir vivo, este 2019 vamos a ser felices con buena música, se los aseguro!#DonOmar #KONG

https://t.co/LHssKg8ePG pic.twitter.com/0QCX1a7zsR