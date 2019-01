Kim Kardashian y Kanye West tendrán un cuarto hijo por vientre de alquiler

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West, tendrán a cuarto hijo a través de un vientre de alquiler, confirmó este miércoles la revista People.



Kardashian recurrió a la subrogación (vientre de alquiler) debido a su salud, según una fuente cercana.

Además, se especula que la pareja tomó la decisión porque aún tenían un embrión fertilizado y pensaron que ahora sería un buen momento para tenerlo.



Según el sitio Us Weekly, se trata de un varón y nacería en mayo. Sería el tercer hijo del matrimonio en nacer de un vientre de alquiler.



El nuevo miembro de la familia se unirá a North, de 5 años, Saint, de 3, y Chicago, de 11 meses.

Kim Kardashian siempre ha sido muy abierta a lo largo de los años sobre sus dificultades para quedar embarazada, incluso lo documentó en el reality show "Keeping up with the Kardashians".



Durante el embarazo de North, Kardashian West sufría de preeclampsia, una complicación caracterizada por hipertensión arterial. También tuvo problemas con su placenta en ambos embarazos.