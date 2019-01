Héctor Castellanos: Este año vamos por un Bicampeonato

Deportes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fiel a su estilo, Héctor Castellanos no esconde sus sentimientos cuando habla de Motagua, el equipo que defiende.

El sitio de Facebook, Motagua Amor y Pasión conversó con Castellanos quien ya superó los 100 partidos con el Mimado de la Afición. Castellanos agarró la titularidad en aquella Final fallida ante el Honduras Progreso en 2015 y desde ahí no volvió al banco de suplentes.



“Bastante contento de llevar tantos partidos en el club, para mí esta camisa es sagrada y lo demuestro en el campo como ustedes lo han visto, siempre trato de entregarme al máximo en cada compromiso y eso me tiene satisfecho a mí y al aficionado. Estamos contentos por haber ganado la copa y vamos por más”.



Para el 2019, La Perra tiene muchos retos por cumplir. “Espero muchos más éxitos, afrontar cada torneo con seriedad y levantar muchas copas. Hemos formado un gran equipo de trabajo, bastante ganador.

Este torneo vamos por un bicampeonato más, pero sabemos que cada torneo se vuelve más difícil. Tenemos que seguir siempre arriba donde el club merece estar”, manifestó. La Perrita Castellanos ya suma siete finales de Liga con Motagua y no se conforma con esa cifra.



“Esperen de mi parte más entrega. Con la ayuda de Dios sé que vamos a seguir peleando por más triunfos, es un privilegio estar en Motagua, es un orgullo. Cada partido lo juego como el último y me gusta ver el aficionado contento con mi trabajo, me hace sentir bien. Lo hemos hablado a lo interno y mis compañeros se van a entregar mucho más en este 2019”.



Aliento. Lo que sí le pidió Castellanos al hincha motagüense es que no dejen de alentarlos como lo hicieron en el 2018.

“Que sigan apoyando al equipo porque ellos nos contagian desde afuera del campo. Cuando salimos del camerino y venimos por el pasillo se nos eriza la piel al escuchar a nuestra barra cómo nos alienta. Eso nos obliga a darlo todo en la cancha. Les pedimos que nunca dejen de alentarnos porque es la fuerza que nos dan a nosotros para salir a darlo todo”.

En cuanto a su futuro inmediato dijo que “sigo en el club, tengo contrato y creo que salir de Motagua sería nada más por una oferta del extranjero”.