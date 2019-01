VÍDEO: Demi Lovato y Henry Levy confirman su noviazgo con un romántico beso

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Demi Lovato y Henry Levy aprovecharon el inicio de un nuevo año para confirmar que son pareja. A través de un romántico vídeo que la cantante compartió en sus historias de Instagram las dudas se disiparon.



La cantante de Sorry Not Sorry publicó una grabación en la que aparece dándose un intenso beso con Henry.



Tras confirmar la noticia, los fans no han parado de desearle, vía redes sociales, lo mejor en esta nueva etapa de su vida.



Meses atrás se especulaba sobre un romance entre la artista y el diseñador de moda, sin embargo, los allegados de Demi manifestaron que ella solo estaba rodeándose de personas que atravesaban situaciones parecidas a la suya, después de estar en un centro de rehabilitación recuperándose de una sobredosis.





#DemiLovato#HenryLevy



? CONFIRMADO ?



Si antes teníamos besos captados a escondidas, ahora la pareja nos lo da TO-DO.



Así confirman Demi y Henry su relación y estamos super felices por ambos ? pic.twitter.com/UhsRmWXJ44 — 《Previously PINK》 (@PreviouslyPinks) 29 de diciembre de 2018