Pedro Atala, presidente de Motagua: “Hay que pensar en la copa 17..."

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El tiempo pasa volando y en dos días el campeón arranca la pretemporada. Pedro Atala, el presidente de los Azules, cierra el capítulo de la copa 16 y les pide a los jugadores que comiencen a visualizar lo que será el título 17.

“Estamos satisfechos por lo que hizo el equipo este torneo que acaba de finalizar, logramos el campeonato nacional y debemos seguir pensando en lo que viene, será un año de mucho fútbol y esperamos seguir por el mismo camino”, dijo a Zona Deportiva.

Sobre los entrenamientos que están próximos a comenzar recalcó que “arrancamos el 2 de enero, no hay mucho que decir. Rubilio Castillo tiene una oferta en China y si no se concreta pues se queda con nosotros. En el caso de Henry Figueroa, él se encuentra ultimando algunos detalles con el Alajuelense. Viajará esta misma semana a Costa Rica”.

Enero será un mes de mucho trabajo en el Nido, ya que el técnico Diego Vazquez presentará el listado de los que continuarán y los jugadores que podrían salir.

“Tenemos decisiones pendientes que tomar. En la primera semana de enero el entrenador decidirá si continuará o no Javier Estupiñán. Tenemos que preparar muy bien el próximo campeonato y ver los puestos donde debemos reforzarnos”, continuó.

¿Muchos cambios?

En cuanto a los demás movimientos en el plantel, Pedro Atala aseguró que habrá pocas entradas y salidas de jugadores, ya que es costumbre de Diego no rotar mucho.

“La base se mantiene y estamos en una época de transición, apenas con una semana de descanso, 10 días de descanso y luego a pensar en la pretemporada, así que no se puede hacer muchas contrataciones, pero tenemos hasta el 30 de enero para hacer algún fichaje”, consideró.

Sobre una posible salida del paraguayo Roberto Moreira al fútbol mexicano, Pedro Atala aseguró que nadie se ha comunicado con ellos por el momento y es poco probable que el ariete se vaya.

“Por lo menos al Motagua no le han notificado nada, creemos que es simplemente un rumor de prensa, no hay nada formal y vamos a hablar con el jugador”, definió PA.

Quiere más copas

Algo que Pedro le pide a Diego este torneo es que le dé mayor proyección a los jugadores jóvenes que vienen surgiendo de las canteras. Denil Maldonado generó grandes expectativas este año y hasta terminó jugando de titular en la final contra Olimpia.

“Seguir haciendo debutar a jugadores jóvenes que den el ancho como Kevin López o Denil Maldonado, que sobresalieron durante todo el año; es importante formar jugadores a largo plazo y que quieran al equipo”.

Luego, el hijo de Pedro Atala Simón trata de evitar las comparaciones entre el Motagua de finales de los noventa e inicios de 2000 con el plantel actual que dirige Diego Vazquez. Ambos ganaron cuatro títulos de liga y una copa. El mandatario considera que cada plantel tenía sus bondades.

“Están igual, este equipo ha sido un plantel que no tenía muchas expectativas, pero ha crecido mucho más, todavía no son los mejores, pero van a llegar a serlo. La meta de nosotros no es seguir celebrando la 16 sino que hay que pensar en la copa 17. Este plantel tiene para pelear por más títulos, de eso estamos seguros”, puntualizó el jerarca.