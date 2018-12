Lewandowski contempla terminar su carrera en el Bayern de Múnich

BERLÍN, ALEMANIA. - Tras un verano trufado de rumores de traspaso, el delantero polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski contempla terminar su carrera en el conjunto alemán, dijo a la prensa este lunes.



"No pienso en cambiar de equipo. Lo reconozco: este verano pudo ser tema de debate pero de ahora en adelante se ha terminado", declaró Lewandowski en una entrevista este lunes en la página web del periódico alemán Bild.



"Es muy probable que me quede aquí por mucho tiempo. Me identifico totalmente con el Bayern", añadió el futbolista de treinta años, que llegó al campeón germano en 2014.



Real Madrid y Chelsea pretendieron el pasado verano a Lewandowski.



Pero los dirigentes del cuadro bávaro se mostraron firmes, asegurando que el delantero, máximo goleador de la Bundesliga la temporada pasada con 29 tantos, no estaba en venta.



"Siento que desde que todos estos rumores y problemas han desaparecido de la mesa estoy de nuevo de todo corazón con el FC Bayern. Al 100%", expresó el polaco en Bild.



Deseoso de ganar la Liga de Campeones, que el Bayern no levanta desde 2013, Lewandowski lanzó una pequeña indirecta en esa dirección, reclamando que el club sea activo en el mercado de fichajes.



"Nos ayudaría más si uno o dos jugadores de clase mundial se unieran a nosotros en lugar de cinco jugadores de buen nivel", confesó.



Desde la llegada del ariete al Bayern el club ha alcanzado tres veces las semifinales y en una ocasión los cuartos de final de la máxima competición continental.



En estos momentos el Bayern está clasificado para los octavos de final de la 'Champions', en los que se medirá al actual subcampeón de la competición y líder de la Premier League, el Liverpool.