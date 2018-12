Los 10 sucesos del año 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-

1.-Toncontín: El avión no detuvo su marcha tras aterrizaje.

Se activaron todas las alarmas de los cuerpos de socorro y de seguridad del Estado en la capital de la República. Un nuevo hecho con precedentes alarmantes se registraba en el principal aeropuerto del país, con sede en la capital Tegucigalpa. El aeropuerto Toncontín, con categoría internacional, nuevamente se ponía en la mira mundial luego que el martes 22 de mayo de 2018 una aeronave se saliera de la pista y cayera al vacío sobre las dos calles que comunican a la zona de El Pedregal, en la hermana ciudad de Comayagüela.



El avión Gulfstream G200 procedente de Austin, Texas, Estados Unidos, tocó la pista de Toncontín justo a las 11:15 de la mañana, después de una hora y 47 minutos de vuelo.



Dotado de mucha tecnología y lujos, todo parecía estar dentro de los parámetros de un descenso normal para la aeronave ejecutiva con matrícula N813WM, modelo GALX, propiedad de la compañía TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee, sin embargo no fue así.



2.- Masacre en la colonia Lomas del Norte: El hecho se produjo el 19 de octubre.

“¡Todos al suelo!”, gritaron varios hombres que se cubrían sus rostros con máscaras de calaveras. Después de eso comenzaron a disparar contra los presentes en el expendio de bebidas alcohólicas San Rafael, ubicado en la colonia Lomas del Norte, de Comayagüela.



El hecho de violencia dejó ocho personas muertas y varias heridas que posteriormente fueron ingresadas al Hospital Escuela. La masacre se produjo la noche del viernes 19 de octubre y las víctimas fueron identificadas como Jerry Javier Pineda Hernández, Rodimiro Varela Matute, Fredy Josué Herrera García, Héctor Nahúm Ramírez Baca, Edwin Roberto Rodríguez Sánchez, Walter Leonel Baca, Juan Manuel Baca Ávila y Eduardo Quiroz.



3.- Matan a agente de la Atic en Copán: era la jefa de esa institución en Santa Rosa de Copán.

La perito forense y agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubisa Hernández Mancía, de 29 años de edad, fue ultimada a disparos dentro del apartamento que rentaba en el barrio El Calvario, de la ciudad de Santa Rosa de Copán.



El hallazgo de su muerte se produjo el lunes 11 de junio, sin embargo, según los estudios posteriores a su muerte, el deceso de la detective se produjo varias horas antes de haberla hallado muerta. Hasta el momento, las autoridades debaten si la muerte de la miembro de la ATIC se debió a un suicidio u homicidio. La investigación continúa.



4.- Frente a la CSJ matan a un abogado: El crimen se dio frente a un fuerte dispositivo de seguridad.

Insólitamente, frente a las barbas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la entrada principal de la Casa Presidencial, presuntos pandilleros ultimaron a disparos al profesional del derecho José Reynaldo Barahona Borjas (45). El crimen del abogado fue perpetrado a plena luz del día a eso de las 9:25 de la mañana del día lunes 3 de diciembre.



El togado fue ajusticiado cuando se aprestaba a tomar sus alimentos en una cafetería frente a la CSJ. Se dedicaba a llevar casos legales en el área penal del derecho, muchos de ellos en defensa de miembros de pandillas.



5. Supuestos agentes raptan a jóvenes: Los dos estudiantes aparecieron muertos horas después.

Al menos cuatro hombres con vestimenta muy similar a la utilizada por los investigadores de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) raptaron a dos jovencitos de una vivienda ubicada en el barrio Bella Vista de Comayagüela.



El misterioso caso ocurrió el jueves 30 de agosto. Los jóvenes fueron identificados como Mario Enrique Suárez Gómez (19) y Gerson Daniel Meza Medina (18). Los amigos fueron hallados muertos ese mismo día en el sector de La Montañita, en la salida a oriente. Mario Enrique era estudiante del Instituto Técnico Honduras. La ATIC negó su participación.



6.- Otra vez la Atic involucrada: Hombres vestidos de la Atic matan a dos personas en San Pedro Sula.

En una zona transitada de San Pedro Sula y frente a varias personas, incluidos niños, sujetos con vestimenta de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) acribillaron a disparos a dos personas en una estación gasolinera en la colonia Satélite.



Las víctimas fueron identificadas como Óscar Daniel Rodríguez Cálix (29), vinculado a la banda delictiva de Los Olanchanos, y su escolta Mario Enrique Medina Jiménez (23). El doble asesinato fue perpetrado a eso de la 1:00 de la tarde el martes 14 de agosto. En esta ocasión la ATIC desmintió nuevamente haber participado.



7.- Cuatro bomberos mueren en incendio: De los cinco afectados solo uno logró sobrevivir.

El incontrolable y devastador incendio desarrollado en la salida al oriente del país, en el sector conocido como La Montañita, dejó como saldo la pérdida de cuatro vidas humanas. Los primeros en fallecer fueron los sargentos primero del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Josué Vargas y Felipe Santiago Varela, el día que combatían el incendio el 25 de abril de 2018.

En el siniestro también resultaron con quemaduras de gravedad Óscar Fernando Madrid (murió el 2 de mayo en México), Frank Obilson Santos (falleció el 25 de mayo en México) y Ever Miguel Velásquez, el único que sobrevivió.



8.- Madre e hija perecen tras vacacionar: En el accidente vehicular murieron dos personas más.

Después de pasar unos relajados días de esparcimiento en Orlando, Florida, Estados Unidos, una familia que regresaba a Honduras fue víctima de un fatal accidente en el que además murieron dos viajeros más y siete personas salieron heridas. El percance vial tuvo lugar en el kilómetro 10 de la carretera CA-5, la madrugada del 25 de septiembre, cuando el microbús que venía de San Pedro Sula con dirección a la capital se estrelló contra la parte trasera de una rastra. Los fallecidos fueron Gavy Melissa Vásquez Medina y su madre Mary Vásquez, además Elia Hernández y Faustino Ponce Mata.



9.- Cae secuestrador de hijo de Maduro: Santos Neptaly Bustillo Padilla estuvo prófugo 12 años.

Al menos 12 años y 10 meses estuvo prófugo de la justicia uno de los autores materiales de la muerte del hijo del expresidente de la República, Ricardo Maduro, Ricardo Ernesto Maduro Andreu. El fugitivo se escabulló de las autoridades policiales y militares durante más de una década, cambiándose constantemente de domicilio, pero esencialmente de identidad. Su nombre es Santos Neptaly Bustillo Padilla (58), quien a finales de los años noventa habría integrado junto a sus hermanos una banda de secuestradores. Fue recapturado el 9 de diciembre tras fugarse del penal de Támara, en 2006.



10.- Millonario decomiso a los Valle Valle: Los 400,000 dólares estaban en compartimentos ocultos.

Unos 9.6 millones de lempiras sumó el decomiso de dólares que realizó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el compartimiento oculto de un carro que iba de El Progreso a La Ceiba, luego de una venta de drogas de una presunta célula del cartel de los Valle Valle, según el Ministerio Público. El Toyota Hilux fue decomisado la noche del viernes 31 de agosto en una gasolinera de la aldea Toyós. Los agentes de la ATIC siguieron el auto luego de recibir información de inteligencia. El carro conducido por Renán Peraza transportaba 20 paquetes con 20,000 dólares cada uno.





