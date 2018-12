Unión familiar y salud dejó el año viejo a los capitalinos

Redacción: Sabdy Flores / Vídeo: José López Trejo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas”, esta es la introducción de la contagiosa melodía que se escucha sin parar en diversas avenidas, bulevares, viviendas y negocios de Tegucigalpa previo al cierre de este 2018.



Su pegajoso ritmo despierta en los capitalinos el deseo de mostrar los mejores pasos de baile, pero también genera ese bonito y nostálgico momento para reflexionar sobre qué les dejó de bueno este año, pese a las adversidades que siempre surgen en el camino.



Instante de meditación

Estas fechas nunca vienen solas, pues traen sentimientos encontrados: estrés por la organización de las reuniones familiares, temperatura consumista, agobio porque todo salga bien, melancolía por las ausencias y regocijo por el solo hecho de coincidir y festejar con los seres queridos; pero no cabe duda que siempre queda un espacio para la meditación, así de claro lo dejaron los capitalinos consultados.



El ajetreo que se puede apreciar en las calles del centro histórico de Tegucigalpa no fue impedimento para que diversos catrachos hicieran una pausa en sus actividades para expresar qué fue lo bueno de este año.





Salud, amor y mucha paz fueron los factores idóneos en los hogares capitalinos.







“Particularmente la familia y que seguimos con salud”, “que pasé el grado en la escuela y que hice muchas amigas”, “mi hijo y la dicha de estar vivo”, “solo salud para Cristo”, “mi graduación y mis proyectos de universidad”, “mucha paz y salud”, “paz, amor y prosperidad”, fueron algunas opiniones de los esforzados pobladores.



Con estas reacciones, los residentes de la antañona Real de Minas demostraron a simple luz que la esperanza, el cariño, la fe y la unión familiar fueron los componentes idóneos en cada uno de los hogares capitalinos para enfrentar con valentía cualquier tempestad.



Los expertos recomiendan a los ciudadanos dejar que se vaya lo viejo y dejar entrar con esperanza lo nuevo que venga en este 2019.



¡Qué suenen las 12 campanadas. Un renovado corazón para un nuevo año!