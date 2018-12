No hay ampliación para la amnistía tributaria en el Distrito Central

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cientos de capitalinos tendrán hasta el mediodía del lunes para pagar sus impuestos sin multas ni recargos.



Las autoridades edilicias informaron a EL HERALDO que el sistema estará habilitado hasta el mediodía para que los contribuyentes en mora paguen sus impuestos con la amnistía tributaria.



En los últimos días, la afluencia de personas consultando sus saldos pendientes en los diferentes quioscos informativos ha sido baja.



Las autoridades de la Unidad de Atiende, Entiende y Resuelve (AER) explicaron que en comparación con otros años, el movimiento ha sido lento. La meta de recaudo siempre ha sido entre los 100 a 110 millones de lempiras.



Disminución

“Con el decreto de amnistía siempre ha habido reducción de la mora de 10 a 15 por ciento. Esperemos de que las personas hayan aprovechado este decreto para estar al día con su pagos”, dijo Nelson Flores, director del AER.



El entrevistado comentó que a partir del 1 de enero, el sistema arrojará las cuentas con intereses, multas o recargos.



No obstante Flores indicó que hay diversas formas y arreglos de pago con el fin de que los capitalinos se pongan al día con sus obligaciones tributarias.



“Si no pudo pagar durante el tiempo que duró la amnistía puede avocarse a nuestras oficinas para estudiar los posibles planes de pagos”, reiteró el funcionario.



Cabe destacar que la amnistía aprobada permitió la condonación de intereses, multas o recargos que los contribuyentes arrastran de años anteriores en impuestos sobre bienes inmuebles, servicios públicos, contribución por mejoras, industria, comercio o servicios, tasas o sobretasas.



Obras

Roberto Zablah, director de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles de la comuna, destacó la importancia que conlleva el tener sus impuestos al día.



“Con el pago de los tributos estamos devolviéndolos en inversión no solo en infraestructura, sino en otras obras sociales que lidera la Alcaldía Municipal”, añadió Zablah.



Apenas un 40 por ciento de los contribuyentes pagan sus impuestos.