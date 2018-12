Liberales de la vieja guardia recorrerán Honduras en busca de la unidad del partido

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el propósito de crear las condiciones para unificar el partido, los liberales de la vieja guardia recorrerán el país este nuevo año y de esta forma contribuir a que el partido salga de la crisis que está pasando, informó la exdiputada Dilma Quezada.

Esta vieja militante del histórico instituto político dijo sentirse preocupada por lo que está pasando y es el momento de que la guardia permanente haga algo por rescatarlo. “Vamos a trabajar en reconstruir todo lo que han destruido los malos liberales”, expresó la exdiputada por Yoro y cercana colaboradora del gobierno interino que presidió Roberto Micheletti tras el golpe de Estado de 2009.

Quezada nunca estuvo de acuerdo en que se expulsaran a 17 diputados porque esta medida solo vino a agravar la división que vive su partido desde 2009 cuando, liderado por Roberto Micheletti, el liberalismo jugó un papel protagónico en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya.

El año que viene “los liberales vamos a llegar hasta el último rincón del país a dar un mensaje de unidad”, expresó.

Para esta exdiputada, “si no hay unidad, si no nos ponemos de acuerdo no vamos a volver al poder, eso es de sentido común. De continuar así no vamos a tener posibilidades de triunfo en un futuro”.

Al partido hay que rescatarlo en todos los aspectos. “Lo primero que hay que hacer es rescatar los ideales, los principios y la doctrina del liberalismo. Una persona que no ha pertenecido al partido no lo puede amar como yo”, dijo Quezada.