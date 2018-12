Expareja de Juan Gabriel afirma que el cantante sí está muerto

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La polémica entorno a que si Juan Gabriel vive o no, sigue dando de qué hablar en el mundo. Muchos están a la espera de que aparezca, otros aseguran que se trata de un show mediático.



En los últimos días, Isaac Efraín Martínez, expareja sentimental del fallecido cantante aseguró que él lo vio el día que se declaró muerto.



"Yo estoy seguro que no, no está vivo, manifestó al programa Suelta la Sopa de Telemundo.



La gente quiere creer eso (que está vivo) y quiere creerlo y son sentimientos que están ahí. Creo que está bien tener esa ilusión, pero hay que aceptar las cosas como son", expresó.

Asimismo, dijo que él estuvo en sus últimos momentos. "Yo lo vi, yo soy el único que sabe cómo fue todo eso y para mí es un tema delicado que yo nunca he hablado con nadie, es algo mío".

El exmanager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, asegura que el Divo de Juárez está vivo y que aparecerá en los próximos días.

Por su parte, varios comunicadores han asegurado tener contacto con él vía mensajería instantánea.