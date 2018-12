El Salvador asegura a Trump que se esfuerza para disminuir la migración irregular

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El gobierno de El Salvador respondió este sábado a los reproches del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que está llevando adelante acciones para detener la migración ilegal hacia ese país.



"Nuestro país ha llevado a cabo importantes esfuerzos y avances de carácter económico y social, en línea a los acuerdos enmarcados en el plan de la Alianza para la Prosperidad, iniciativa en la que hemos invertido una cantidad significativa de fondos y en la que trabajamos junto a otras naciones con la finalidad de disminuir la migración irregular", aseguró el gobierno salvadoreño en un comunicado.



Producto de esa labor y en base a las estadísticas del propio gobierno estadounidense, El Salvador aseguró que "ha presentado una reducción relevante del 60%" de la migración irregular en lo que va del año, consignó la nota de prensa.



El viernes, Trump había cargado en Twitter contra los países del Triángulo Norte de Centroamérica, amenazándolos nuevamente con recortar los fondos de ayuda si no frenan el flujo migratorio.



"Honduras, Guatemala y El Salvador no hacen nada por Estados Unidos, lo único que hacen es tomar nuestro dinero. Se dice que hay una nueva caravana que se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto", dijo Trump, que durante la campaña para las elecciones de mitad de mandato criticó duramente a estos países.



"Vamos a proceder a cortarle las ayudas a estos tres países, que se aprovechan de Estados Unidos desde hace años", dijo el presidente, repitiendo un discurso que adoptó desde que una caravana de migrantes formada en San Pedro Sula salió en octubre de Honduras y atravesó México para llegar a la frontera con Estados Unidos.



El Salvador recibió de Estados Unidos 88 millones en 2017 y está previsto que se le entreguen 45,7 millones el próximo año.



La iniciativa Alianza para la Prosperidad impulsada por El Salvador, Guatemala y Honduras, con el aporte financiero de Estados Unidos, ejecuta programas de prevención de la violencia y de generación de empleo para disuadir la migración.



En cuanto a los flujos migratorios extraordinarios que surgieron en octubre pasado, las autoridades salvadoreñas aseguran que diferentes instituciones del gobierno y de la sociedad civil han adoptado "diferentes acciones", que permitieron el "retorno asistido" de más de 1,000 personas que realizaron la travesía irregular.



El gobierno salvadoreño asegura que en los últimos meses "ha impulsado numerosas acciones con miras a disminuir la migración irregular y a contribuir al combate del tráfico de personas".