Donald Trump responsabiliza a demócratas por muerte de niños migrantes de Guatemala

WASHINGTON, ESTADOS UNIDO.- El presidente Donald Trump responsabilizó este sábado a los demócratas por la muerte de dos niños guatemaltecos bajo custodia de la patrulla fronteriza estadounidense, en medio de un enfrentamiento político por el cierre parcial del gobierno.



"Cualquier muerte de niños u otras personas en la frontera es estrictamente culpa de los demócratas y de su patética política migratoria que permite a las personas hacer el largo viaje pensando que pueden ingresar ilegalmente a nuestro país", escribió el mandatario en Twitter.



"No pueden. Si tuviéramos un Muro, ¡ni siquiera lo intentarían!", agregó.



La muerte de dos pequeños guatemaltecos -un niño de ocho años fallecido el 24 de diciembre y una niña de siete años, el 8 de diciembre- mientras se encontraban detenidos tras cruzar la frontera desde México de forma ilegal, levantó una ola de críticas.



Guatemala ha pedido una "investigación clara" de lo ocurrido.



"Los niños estaban muy enfermos antes de ser entregados a la patrulla fronteriza. El padre de la niña dijo que no había sido culpa de ellos, que él no le había dado agua en días", agregó Trump.



"La patrulla fronteriza precisa el Muro y todo terminará", subrayó.



Para contener la inmigración, Trump quiere construir un muro en la frontera con México, cuyo presupuesto de unos 5.000 millones de dólares es objeto de pugna con la oposición demócrata que ha provocado el cierre parcial del gobierno federal desde el 22 de diciembre.



Más temprano este sábado, el mandatario volvió a responsabilizar a los demócratas por la parálisis presupuestaria.



"Estoy en la Casa Blanca, esperando que los demócratas vengan y hagan un acuerdo sobre Seguridad Fronteriza", tuiteó.



El presidente ya había prometido que no cederá hasta que consiga los fondos para el muro.