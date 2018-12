Entrevista Tic Tac: Ricardo Sevilla, el padre que sufre por el Motagua

Periodista

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Saluda, extiende un fuerte abrazo y, con una notable sonrisa que evidencia su carisma y buen sentido del humor, nos dice que pasemos adelante, que estamos en nuestra casa.

Habíamos llegado a la Curia Arzobispal de Tegucigalpa. Nos acomodamos en una pequeña sala y comenzamos un ameno diálogo con el canciller de la Iglesia Católica, Ricardo Sevilla.

Sus ojos rasgados inmediatamente nos indican que el sacerdote de 50 años tiene descendencia asiática.

No desconoce que es amante del buen fútbol y apasionado de los equipos Motagua y Real Madrid. Asegura que sufre cuando le encajan un gol al actual campeón nacional.

Dice que proviene de una familia muy unida. Es el hijo número 12 de 15 hermanos, del matrimonio conformado por Héctor Sevilla y María Amanda Chiang, que creció en el barrio Villa Adela de Comayagüela. Estudió su primaria en la Escuela Lempira y su secundaria en el Instituto Central Vicente Cáceres. Hablamos con él sobre sus pasiones, sus gustos y disgustos.

¿Qué tal pasó la Navidad, padre?

Fue algo muy bonito porque tuvimos dos eucaristías, son varias, pero yo hice dos, una en la colonia Maradiaga y otra en la San José Obrero. Terminamos como a las 10:30 de la noche y luego me fui a mi casa a compartir con mi mamá y mis hermanos. Me gusta estar con mi familia, con la que tenemos un relación muy unida y muy estrecha. Somos 15 hermanos, han fallecido tres, soy el número 12.

¿Cuántos sobrinos tiene?

Ya perdí la cuenta, sí andarán en más de 25 sobrinos, es una experiencia muy bonita porque en la familia nos reunimos para Navidad y Año Nuevo, compartimos juntos la fiesta navideña, mi relación con mi familia es muy cercana ya que ellos son un gran apoyo para mi vocación. Yo creo que sin el apoyo de ellos nunca hubiera llegado ha ser sacerdote, son una familia muy comprensible. Todos son católicos, todos visitan la iglesia, tenemos algunas eucaristías familiares.

¿Qué tal su experiencia como canciller de la Iglesia Católica?

Ha sido una experiencia completamente nueva porque no solamente es de canciller, su eminencia el cardenal Rodríguez me ha colocado en varias responsabilidades, estoy de canciller, estoy de vicario episcopal castrense, coordino todos los capellanes que trabajan con los militares, la Policía, los Bomberos, estoy de párroco de la Parroquia San José Obrero, estoy de rector del Colegio Hogar de Nazareth y soy miembro del Tribunal Eclesiástico. Todas estas ocupaciones son las que absorben un poquito

el tiempo.

¿Cómo es su relación con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez?

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga es una de las personas que más admiro en este mundo porque la verdad que es como un papá, es un gran pastor. Yo creo que el mundo, Honduras y la Iglesia no saben la importancia y la riqueza que es el cardenal Rodríguez para nuestra Iglesia, para nuestro país. Es un hombre admirable. El día que el Señor llame a su eminencia creo que perderemos a uno de los hombres más importantes de Honduras. La formación que tiene el cardenal no la tiene cualquier hombre en Honduras.

¿Qué opina del papa Francisco?

Otro gran líder de la Iglesia que ha venido a romper esquemas, en Europa no se le comprende el esquema al papa Francisco, pero es que es un latino y los latinos somos espontáneos, libres. Hay cositas que son sencillas para nosotros y que la gente queda sorprendida, pero porque en Europa son tan cerrados y él actúa normalmente. Admiro la sencillez con que él se presenta ante la humanidad, es uno de los papas más sencillos que hemos tenido a lo largo de la Iglesia.

¿Ha recibido la bendición del papa Francisco?

En audiencias, pero, personalmente todavía no, la verdad que no me he preocupado por eso, yo creo que soy un hombre de fe, admiro y respeto al Papa, lo quiero muchísimo. Todo se va dando por gracia de Dios.

¿Cuál es su mayor sueño como líder de la Iglesia Católica?

Yo en realidad tengo muchos sueños, lo que tengo es la conversión de todas las personas, yo amo mi ministerio y quisiera que Honduras, que el mundo fuera una sociedad mucho más igualitaria, más cristiana y fortalecida en la fe. Vemos que últimamente hay mucha injusticia social, me gustaría que decreciera la pobreza en mi país. Me da tristeza ver que un 68 por ciento de la población vive en pobreza y un 48 por ciento de la población vive en extrema pobreza. Eso es preocupante cómo en un país tan rico haya tanta gente pobre, cómo es posible que en un país tan cristiano haya gente pobre. Cómo en un país la mayoría de nuestros gobernantes y diputados se dictan ser cristianos y católicos y haya tanta desigualdad social.

¿Qué opinión le merece la corrupción?

Es la epidemia que está afectando a nuestra sociedad hondureña, si nosotros asumiéramos actitudes más honestas de la aplicación de la ley y no hubiera tanta corrupción y estuviéramos en otra situación económica.

¿Un religioso puede participar en la política?

Me gusta mucho la política, pero no la politiquería y nosotros los religiosos tenemos que tener mucho cuidado en no dejarnos manipular por los políticos, porque muchas veces ven al religioso para manipularlo ante la población. No comprendo yo cómo muchos religiosos quisiéramos meternos en la política, los sacerdotes y pastores no deberíamos estar metidos en la política.

¿Cuál es su pasión?

Dios. Mi pasión es Cristo. Mis feligreses a veces se ríen porque me miran que soy acelerado, pero es que mi pasión es Cristo. Desde que yo conocí a Dios en mi proceso de conversión hace 31 años, mi vida y mi pasión es Cristo. No me concibo con otro proyecto de vida.

¿Qué le avergüenza?

Me podrá avergonzar cuando nosotros los sacerdotes no hacemos lo que nos corresponde hacer, cuando somos motivos de escándalo, cuando no respondemos al proyecto de Dios.

¿Qué hace en sus tiempos libres?

Me gusta ir al cine y me gusta compartir con mis amigos.

¿Qué tipo de música escucha?

Me gusta mucho la música cristiana. Antes me gustaba Richard Clayderman, la música clásica. Pero últimamente escucho la música cristiana. La Iglesia Católica tiene mucha riqueza musical. Mi don no es la música, a mí poneme a organizar cualquier cosa, no me pongás a cantar porque salen corriendo, no me pongás a tocar instrumentos porque te lo quiebro.

¿Practica algún deporte?

En mi familia practicamos basquetbol, pero me gusta el fútbol de mesa.

¿Es fanático de algún equipo?

Soy motagüense y Real Madrid de corazón. Voy al estadio, cuando puedo me escapo, me pongo mi camiseta azul y gorrita, porque me fascina ver a mi equipo, ver al mejor. Sufro, lloro cuando le meten un gol a Motagua.

¿Qué nos depara a los hondureños para este nuevo año?

Yo quisiera invitar al pueblo hondureño a tener un año de esperanza, de ideales, de cambio de mentalidad, hay que celebrar el nacimiento del hijo de Dios, pienso que se establece una nueva alianza en la humanidad. Va a ser un año muy difícil, yo desde ya lo estoy percibiendo, porque va a haber mucha controversia política. Necesitamos ser hondureños con convicción y criterios. Honduras merece una oportunidad de ser mejor, merece una oportunidad de ser un gran país. Necesitamos ser ese cambio, me gustaría ver un país más desarrollado, con mayor justicia social, que se cumplan las leyes.