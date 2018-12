Mapas: Los puntos de alto tráfico vial en la capital hondureña

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La capital de Honduras ha sido sometida a una intensiva transformación vial con la gestión del alcalde Nasry “Tito” Asfura, pero algunas calles y bulevares todavía no soportan el alto flujo de vehículos.



La Alcaldía Municipal identificó, a través de un estudio del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del 2013, los principales corredores por donde circulan más automóviles en la hora pico, que ocurre entre 7:00 y 8:00 de la mañana.



En el análisis se destacan 13 puntos viales de la capital, entre los que están la intersección de El Prado, el puente San Rafael del centro, Las Brisas del bulevar Fuerzas Armadas, la confluencia de los bulevares Centroamérica y Juan Pablo II y el área de Belén en el bulevar del Norte.



Aunque es evidente que a esa hora pico el movimiento de vehículos se mueve hacia el centro de la ciudad y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el análisis se hizo para ambos sentidos de vía. Sorprende, así, que hay algunas zonas saturadas de automóviles, pese a que el movimiento se dirige hacia afuera de la ciudad.



Un aspecto notable es que el análisis se efectuó antes de la serie de cambios emprendidos por la municipalidad, por lo que varios lugares en la lista han cambiado con pasos a desnivel y probablemente el colapso sea menor.



En los mapas podrás explorar los principales puntos saturados de vehículos en la capital. En este primer mapa se muestran los lugares conflictivos en hora pico (7:00 AM – 8:00 AM) con movimiento hacia el centro de la ciudad.







En este segundo mapa aparecen los principales carriles que conducen hacia los extremos de la ciudad.