Messi responde a Cristiano Ronaldo sobre jugar en Italia: No necesito ningún cambio

BARCELONA, ESPAÑA.- Luego de varias semanas esperando la respuesta de Messi sobre la propuesta de Cristiano Ronaldo de jugar en Italia para darle un giro a su vida, el argentino respondió sin pelos en la lengua.



En una entrevista al diario Marca de España, el rosarino aseguró que no necesita ningún cambio en su vida.



"No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año . No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar", afirmó.



Sobre su rivalidad con el portugués dijo que era muy sana. Agregó: "Los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo. Y creo que también estuvo bueno para el espectador".



Hace unas semanas el delantero de la Juventus retó a la "pulga" a cambiar de equipo y que se fuera para Italia. Algunos afirman que el llamado fue para continuar en la "pelea" por determinar quién es el "mejor del mundo".

No obstante, CR7 dejó claro que respeta que se quede donde ha jugado en toda su carrera profesional.