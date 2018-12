Las 10 inocentadas del año en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los foros de televisión y el Congreso Nacional terminaron como campos de batallas cuando sus invitados se salieron de sus cabales, hubo hasta noqueados.

1.-“Lady Frijoles”

Critican a hondureña que iba en caravana

“Miren, puros frijoles molidos, como si le estuvieran dando de comer a los chanchos”, alegó en México la migrante hondureña Miriam Celaya ante medios internacionales para pasar a la historia como “Lady Frijoles”.

El video de la mujer rechazando comer frijoles y tortillas en un albergue de la ciudad de Tijuana, México, por considerarla “comida para chanchos”, desató una ola de críticas contra la catracha, siendo la protagonista de innumerables memes en las redes sociales.

Todo comenzó con una entrevista que brindó Celaya a un medio de comunicación alemán mientras esperaba sus alimentos en un albergue de la ciudad de Tijuana. En su intervención, la hondureña, que era parte de los cientos de connacionales que viajaban con la caravana de migrantes rumbo a Estados Unidos, criticó fríamente la alimentación que recibían de las autoridades mexicanas, “yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, verdad, y la verdad la comida que están dando aquí es fatal, solo miren lo que están dando. Miren, puros frijoles molidos, como si le estuvieran dando de comer a los chanchos (cerdos), y ni modo, hay que comerse esa comida porque si no, nos morimos del hambre”.

Inmediatamente el video se hizo viral desatando una persecución como objeto de burla a la hondureña, que hasta tuvo que separarse de la caravana de migrantes, a tal punto de ser reportada como desaparecida, pues ellos tampoco la querían tener cerca de la caravana por su falta de humildad.

La presión que recibió la mujer que viajaba con sus dos hijas -una de ellas necesitaba una operación- fue tal que tuvo que acercarse a los medios de comunicación para pedir perdón. “Sinceramente, les pido perdón por lo que dije. Yo humildemente he criado a mis hijos”.

En esta segunda entrevista, “Lady Frijoles” aseguró que hasta su familia tenía en contra por considerar a los “frijolitos” como comida para chancho. “Mi familia me mandó por WhatsApp todo eso (los videos y los memes) y mi primo me dijo: ‘¿Aquí no comías frijoles? ¿Qué pasó?’”.

Al final la hondureña pudo cumplir su meta de llegar a Estados Unidos, recibiendo casi inmediatamente una condición de asilada, junto con sus hijas por parte del gobierno. La última vez que se supo de ella fue por medio de una fotografía difundida por medio de las redes sociales donde se la logró ver en un restaurante de Dallas, Texas, en compañía de sus hijas y la hermana que la recibió en Estados Unidos.

2.-Pericazo

Cobro absurdo para inscribir a los loros, pericos y guaras

Como el “Pericazo” fue bautizado el absurdo cobro implementado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), dirigido en ese entonces por el ahora ministro de Educación, Arnaldo Bueso.



Con la medida se obligaba a los ciudadanos dueños de loros, pericos y guaras a pagar un total de 358.60 lempiras para poder inscribir o registrar a sus aves. Según Bueso, el dinero serviría para implementar un proyecto de beneficio y protección silvestre. Sin embargo, ese cobro no le cayó en gracia a los hondureños que, pese a la injusticia, ya habían empezado a pagar. Tras el rechazo generalizado, al ICF no le quedó de otra que comenzar a regresar el dinero a los ciudadanos.

3.-Propuesta

Engavetado quedó el día de la baleada

Entre las propuestas más absurdas que presentaron los honorables diputados del Congreso Nacional (CN), este año resaltó la moción del representante del Partido Nacional, Alberto Chedrani, en decretar el 16 de junio como el día nacional de la baleada. La iniciativa de Chedrani causó varias risas en el CN para luego pasar a quedar engavetada y olvidada por los parlamentarios.

4.-Pleito

Noquean a Adalid Irías en canal de televisión

En un ring de boxeo se convirtió un foro de televisión de Canal 6 cuando Gerardo Aguilar, asesor del Consejo Nacional de Transporte, noqueó de un puñetazo a Adalid Irías, representante de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica. El pleito quedó grabado en video y el impacto que recibió Irías fue tal que los responsables del canal tuvieron que llamar una ambulancia para trasladar al herido.

5.-Acusaciones

Agrio pleito entre diputados del Congreso Nacional

“Asesino, asesinaron gente en la calle”, le gritó el diputado de Libre, Edgardo “Chele” Castro, a su colega de la Alianza Patriótica, Enrique Medina Yllescas, que le respondió con un “sos un vago, sos de la calle, usás arma desde que te conozco”. El pleito entre los funcionarios se armó en plena sesión del Congreso Nacional y ante decenas de cámaras de televisión. Luego, ambos se pidieron disculpas.

6.-Ataque en un mall

Marvin Ponce recibe una patada voladora

Con tremenda patada voladora recibieron a Marvin Ponce, exasesor presidencial, en un centro comercial.



Ponce, que venía de retirar un billetío, fue sorprendido por dos muchachos que en primera instancia trataron de golpearle el rostro. Luego los muchachos, poseídos por la ira, persiguieron a Ponce hasta que uno de ellos se lanzó con una patada, al final varias personas intervinieron.

7.- Despistado



Confundió a actriz porno con estudiante

El que cayó por inocente fue el diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, que confundió a la actriz porno Mia Khalifa con una joven estudiante.

El despiste de Dixon ocurrió cuando compartió una imagen publicada por una página de Facebook en la que se mostraba una foto de la sensual actriz con el mensaje “Ella es... nacida en Talanga, Francisco Morazán, campeona mundial del Torneo Internacional de Matemáticas 2017-2018”.

Dixon, sin dudarlo, destacó en su página personal de Facebook: “Orgullo de mi pueblo Talanga”. En seguida, las redes sociales hicieron mofa de él.

8.-Vaca intelectual

Ponce y su famosa “vaca intelectual”

“No creí que iba a venir una vaca intelectual como esta aquí a ofenderme, un cerdo”, insultó Marvin Ponce, exasesor presidencial, al sociólogo Ricardo Salgado en pleno foro de Canal 11. Ponce, reincidente en este tipo de pleitos, no soportó las fuertes palabras de Salgado y volvió a perder los estribos.

En su defensa, Salgado recriminó a Ponce: “Sos un estúpido... te pagan por ser tonto y decir burradas”, a lo que el exfuncionario respondió: “En honor a Canal 11 no te tiro este vaso, pendejo de mie...”, mientras sostenía un vaso de vidrio amenazando con repetir el bochornoso acto que hizo contra Nelson Ávila, dirigente de Libre, meses atrás.

9.- Toma de posesión



Los que están aquí y los que están allá

El discurso de toma de posesión del segundo mandato del presidente Juan Orlando Hernández quedó marcado por una confusión del gobernante. Ese hecho quedó “inmortalizado”en una serie de memes que circularon por las redes sociales.



Todo comenzó cuando Hernández finalizaba su discurso en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino y se despidió diciendo: “Un abrazo, para todas y todos, los que están aquí y los que están allá en Honduras”. Inmediatamente comenzaron a circular cientos de memes en alusión al despiste del gobernante.

10.-Confesión

“Mel” hizo de todo por tener contento a Nasralla

Tremenda confesión lanzó el expresidente Manuel Zelaya Rosales ante decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Y es que “Mel” acudió a la alma máter a una especie de mitin político donde contó que hizo “de todo” por tener contento al excandidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla. “Yo hice muchas reuniones con Salvador, lo único que no hice fue acostarme en la misma cama con él”, aseguró Zelaya.



Ante el comentario, los presentes comenzaron a reírse de lo expresado por el exmandatario.