Donald Trump reitera amenaza de cortar ayuda a Honduras por formación de nueva caravana migrante

El presidente estadounidense dijo que los países de Centroamérica no hacen nada para detener la migración irregular. Foto: AP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con cortar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador tras conocer que una caravana migrante planifica salir desde San Pedro Sula en enero de 2019.



En mandatario escribió en su cuenta de twitter que los países de Centroamérica no están haciendo nada para detener la migración irregular.



"Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por los Estados Unidos más que tomar nuestro dinero. La palabra es que una nueva caravana se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Vamos a cortar toda la ayuda a estos 3 países que han sacado provecho de los Estados Unidos durante años", tuiteó el líder estadounidense.

Trump ya había amenazado en dos ocasiones con quitar la ayuda a los países del Triángulo Norte tras la salida del primer éxodo de migrantes desde Centroamérica.

En las redes sociales circula una imagen con la convocatoria de una caravana migrante que estaría saliendo desde la Central Metropolitana de San Pedro Sula.

"Buscamos refugio, en Honduras nos matan", dice el afiche. "Caravana migrante, enero 15. Hora de salida 5:00 AM", continúa.

La imagen ha sido replicada por varias páginas, donde decenas de personas etiquetan a amigos o familiares.

El pasado 13 de octubre una masiva caravana migrante salió desde Honduras hacia Estados Unidos. La caminata llegó a juntar a más de 7,000 personas de Centroamérica, la mayoría hondureños.

Los migrantes llegaron después de un mes y medio a la frontera de Estados Unidos con México y en la actualidad aún están a la espera de solicitar asilo en el país norteamericano.

Algunos decidieron quedarse en México ante la posibilidad de obtener una visa humanitaria de trabajo, promesa que había hecho el nuevo presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador.