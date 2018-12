Muere bebé que nació con su gemela parásito unida al estómago

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El miércoles a las 11:40 de la noche en la sala de Servicios de Recién Nacidos del Materno Infantil murió la bebé que nació con la malformación congénita conocida como "fetus in fetus" o "bebé parasito".



La niña, a quien sus padres habían nombrado como Hazel Milagro, nació en el Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, El Paraíso, pero por su extraña condición fue remitida al Hospital Escuela (HE).



La pequeña tenía incrustado en su estómago la cabeza de otra bebé, quien iba a ser su hermana siamesa, pero no logró desarrollarse adecuadamente.



El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, informó que la niña tenía un problema cardíaco, insuficiencia respiratoria y malformaciones congénitas.



Este es el segundo caso que se atiende en 15 años en el centro asistencial.