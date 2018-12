Roger Federer se enfrentará a Serena Williams en Copa Hopman

PARÍS, FRANCIA.- Como preámbulo de la temporada 2019, la Copa Hopman ofrecerá un partido antológico entre la Suiza de Roger Federer y los Estados Unidos de Serena Williams en el PAC Arena de Perth (Australia).



La 31ª edición de este torneo de exhibición mixto por parejas opone a ocho países del 29 de diciembre al 5 de enero y no reparte puntos ATP ni WTA.



El 1 de enero, el número 3 del mundo Roger Federer y su compatriota Belinda Bencic se enfrentarán a Estados Unidos de Frances Tiafoe y Serena Williams, otra leyenda del tenis, en el doble mixto.



Ese duelo supondrá una batalla inédita entre dos de los más grandes campeones de su deporte, acumulando entre ambos 43 títulos de Grand Slam.



"Seguramente restaremos importancia al partido, diremos que no es tan importante para nosotros, que será sólo un partido más, pero no es el caso en la medida en que será probablemente la primera y la última vez en que nos enfrentaremos", explicó Federer, de 37 años y dos veces ganador de la Copa Hopman con el equipo helvético (2001 y 2018).



España, que competirá con Garbiñe Muguruza y David Ferrer, figura en el otro grupo, el A, junto a Francia, la Alemania de Alexander Zverev y Angelique Kerber, y Australia.



Participantes:



Alemania: Alexander Zverev (N.4) y Angelique Kerber (N.2)



Australia: Matt Ebden (N.46) y Ashleigh Barty (N.15)



España: David Ferrer (N.126) y Garbiñe Muguruza (N.18)



Estados Unidos: Frances Tiafoe (N.39) y Serena Williams (N.16)



Francia: Lucas Pouille (N.32) y Alizé Cornet (N.45)



Gran Bretaña: Cameron Norrie (91) y Katie Boulter (N.97)



Grecia: Stéfanos Tsitsipas (N.15) y María Sákkari (N.41)



Suiza: Roger Federer (N.3) y Belinda Bencic (N.454).