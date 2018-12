Madrastra de Lindsay Lohan es acusada de atacar a chofer

ALLENTOWN, ESTADOS UNIDOS.-La madrastra de la actriz Lindsay Lohan trató de tomar control de un autobús con pasajeros y atacó a su chofer en Navidad.



La policía del estado de Pennsylvania dijo el miércoles que arrestó a Kate Major Lohan, de 36 años, de Boca Ratón, Florida, y la acusó de conducir intoxicada, desorden público, acoso y estar ebria en la vía pública.Major Lohan pagó una fianza y fue liberada el miércoles.



La acusada no tiene un número en el registro telefónico y su abogado defensor no estaba incluido en los documentos judiciales.



De acuerdo con los documentos del caso, Major Lohan estaba molesta porque no pudo bajar en la parada que quería y comenzó a atacar al conductor del autobús, apretar botones y a hacer preguntas sobre los frenos antes de que un pasajero la retirara del asiento del chofer, reportó el diario The Morning Call de Allentown.



Major Lohan, quien estudió la secundaria en Allentown, está casada con Michael Lohan, el padre de Lindsay Lohan.