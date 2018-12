¿Quien es la novia de Tekashi 6ix9ine, quien recibe regalos desde la prisión?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Estar en prisión no ha impedido al famoso rapero Tekashi 6ix9ine mostrarse cariñoso con su novia Jade.



La joven de 22 años ha presumido en sus redes sociales el costoso reloj que le regaló para el día de su cumpleaños, así como un lujoso Mercedes Benz como presente de Navidad.



La pareja compartía muy poco en sus redes sociales su relación y no fue hasta que el cantante ingresó a la cárcel que la chica comenzó a publicar imágenes.



Además, en las últimas semanas la pareja sentimental de 6ix9ine mostró ser incondicional para él tras hacerse un cambio de look similar al del artista.



Jade decidió teñir su cabello con los colores del arcoíris, asimismo se hizo un tatuaje con el número 69.

La joven ha demostrado que extraña mucho a su novio y que desea volver a verlo pronto.

