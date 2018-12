Honduras: Secretaría de Finanzas tiene sin salario a empleados públicos en Navidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Finanzas mantiene sin pago salarial a casi 200,000 empleados públicos, según informaron afectados que temen pasar las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo sin dinero.



De acuerdo a la política salarial del sector público, la burocracia recibe su pago mensual cada 20 de mes, pero esta vez ya pasado esa fecha y no hay señales de la cancelación salarial correspondiente al mes de diciembre.



Supuestamente el pago salarial se iba a realizar la semana pasada, pero aparentemente hubo problemas de conexión con el sistema financiero, según explicaciones ofrecidas por personas de vinculadas a Recursos Humanos de dependencias gubernamentales.



Según se dijo esta semana se iba a hacer efectivo el pago para al menos 188,995 empleados públicos, pero no se ha efectuado ninguna operación.



“Nos dijeron que el miércoles nos iban a pagar pero fui al banco y no me han acreditado nada”, dijo una persona que trabaja en el sector público.



Lo que más lamentan los burócratas es el silencio de la Secretaría de Finanzas, que no ha dado ninguna explicación ni ha dicho cuándo hará efectivo el pago de diciembre en virtud de que mañana ya es jueves y luego viernes.



Al principio se creyó que una vez pasadas las fiestas de Navidad se iba a hacer efectivo el pago salarial, considerando que desde inicios de mes se desembolsó el aguinaldo o décimo tercer mes de salario.



El temor que prima en los empleados públicos es que el gobierno no pague el salario en los días que restan del año y que esté operando el sistema financiero y los deje sin dinero para los preparativos de la cena de Nochevieja y Año Nuevo.



En el gobierno laboran aproximadamente 188,995 empleados públicos, un alto porcentaje en Educación, Salud y Seguridad.