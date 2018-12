Honduras es el cuarto país con más migrantes detenidos en la frontera México - EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con 133,657 migrantes ilegales detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, Honduras se ubica en la cuarta posición de los países con más ciudadanos arrestados en este cruce en los años fiscales 2015-2017.



Con datos de la US Customs and Border Protection (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos), extraídos de octubre a septiembre, la agencia de noticias AFP reveló que en el último año fiscal se ha reducido en poco más del 10 por ciento el arresto a hondureños en la frontera estadounidense, en relación al año anterior, no obstante, la cifra sigue siendo preocupante.



En 2017 se registró la cifra de 47,260 hondureños detenidos en la frontera. Fueron 5,692 menos que en 2016, que reportó 52,952 catrachos arrestados por cruzar ilegalmente a suelo estadounidense.



De los últimos tres años, 2015 fue el que reportó la cifra de detenciones más baja: 33,445 fueron los ciudadanos provenientes de Honduras que quedaron en poder de las autoridades migratorias.

Estos gráficos muestran los números de detenidos en los cuatro países durante 2015 y 2017.







México es el país que más sobresale en este listado: fueron 186,017 en 2015; 190,760 en 2016; y al año siguiente reportó 127,938 de sus ciudadanos arrestados en la frontera.



Guatemala es el segundo lugar, los chapines registraron en 2015 el arresto de 56,691; fueron 7,601 en 2016 y para 2017 ya sumaban 65,871 migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos.



Le sigue El Salvador, país que en 2015 sumó 43,392 ciudadanos detenidos en la frontera de México con Estados Unidos. 2016 lo cerró con 71,848 y en 2017 bajó a 49,760.



Se estima que para el año fiscal 2018 las cifras sigan en ascenso, puesto que el éxodo de la caravana migrante que salió de Honduras el 13 de octubre ha sido uno de los más numerosos en los últimos años.