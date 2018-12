Los 10 personajes del mundo en 2018

1. Andrés Manuel López Obrador



En julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador cambió la dirección de México al ser electo como el primer presidente de izquierda en la historia reciente. Desde su campaña política prometió un gobierno austero y sin corrupción, promesa que dejó clara en su juramentación.

Tomó posesión el 1 de diciembre, donde dio el inicio a la llamada cuarta transformación para garantizar un Estado de derecho, además de acabar con la corrupción, la impunidad y anteponer el beneficio de los pobres ante los intereses de grupos de poder.

AMLO, como también es conocido, prometió separar el poder económico del poder político y afirmó que no gastará más de lo que ingrese a la hacienda pública. El mandatario izquierdista dijo que crearía mayores oportunidades de empleo para los jóvenes mexicanos, especialmente al dar a conocer que son los más afectados por la falta de oportunidades.

En su discurso también dijo que construiría el Tren Maya y más aeropuertos para el país azteca.

Lo que más ha llamado la atención de los mexicanos es la prohibición para que los funcionarios públicos utilicen aviones o helicópteros privados, incluso puso a la venta el mismo avión presidencial que había adquirido su antecesor, Enrique Peña Nieto.

AMLO indicó que convertiría la casa de Los Pinos en un museo, pues no viviría en ella. También afirmó que los 8,000 elementos del estado mayor presidencial que cuidaban al presidente y los 3,200 agentes de gobernación que se dedicaban al espionaje pasarían a formar parte de la guardia nacional.

Otra de las iniciativas aplaudidas por AMLO, en apenas 26 días en su cargo, es el acuerdo al que llegó con Estados Unidos para reducir la migración irregular a través de creación de empleos. México dijo que invertiría en los e Estados fronterizos con el país norteamericano e incluso prometió garantizar los derechos humanos de los desplazados y que crearía visas de trabajo para los migrantes, especialmente al conocer la crisis de la caravana que salió de Honduras, Guatemala y El Salvador a inicios de octubre.

Tras conocerse en diciembre que Estados Unidos no permitiría que los migrantes permanezcan en esa nación el tiempo que se resuelvan sus casos de asilo, el gobierno de López Obrador dijo que los aceptaría en su país por “humanidad”, pero que no firmaría ningún acuerdo que no conocieran.

2. Papa Francisco



Conocido por su humildad, solidaridad y por dirigir la Iglesia Católica de forma diferente e inclusiva, el papa Francisco ha revolucionado el Vaticano, principalmente al pedir por los más necesitados.

Durante su cargo como jefe de Estado del Vaticano, el Papa ha condenado los escándalos de abusos a menores por parte de sacerdotes y ha dicho que la Iglesia facilitará las pruebas para que sean investigados.

También ha manifestado su apoyo a los migrantes y ha pedido a los países que respeten los derechos de aquellos que huyen por la violencia, falta de oportunidades y guerras. En sus discursos, el Papa ha instado a los jóvenes a ser libres como los niños y en su homilía de Navidad el Papa hizo un llamado a la “fraternidad” y la “concordia”.

3. Donald Trump



Para los republicanos es considerado de los mejores presidentes de los Estados Unidos, sin embargo, para los demócratas y la población latina inmigrante es de los mandatarios que más ha creado políticas contra las personas irregulares.

Desde su campaña política, Donald Trump prometió un muro fronterizo para evitar que los migrantes crucen a suelo estadounidense. Durante su gestión canceló un programa de permanencia temporal conocido como TPS, también un programa para jóvenes migrantes llamado DACA y aplicó políticas condenadas por organismos y países como tolerancia cero.

4. Emmanuel Macron



Emmanuel Macron se convirtió en presidente de Francia en mayo de 2017. Durante su gestión había tenido críticas positivas, sin embargo a mediados de 2018 sus pobladores mostraron rechazo por las políticas contra los migrantes que buscaban asilo en esa nación.

En agosto de 2018, el gobierno de Macron abrió sus puertas para acoger a algunos migrantes, pero siempre bajo fuertes restricciones.

A inicios de diciembre, un masivo grupo de franceses (chalecos amarillos) logró que Macron cancelara la política de aumento al precio de los carburantes tras meses de violentas protestas, pero ahora piden la salida del mandatario.

5. Rami Malek



Rami Malek es un actor estadounidense conocido por su interpretación de Elliot Alderson en la serie de USA Network, Mr. Robot, que le permitió obtener varios premios.

A finales de 2018, su actuación como Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, una cinta que fue de las más vistas a nivel mundial por su escenografía, actores y recreaciones de conciertos y canciones de la conocida banda de rock británica, fue elogiada por críticos mundiales. Incluso, el mismo Brian May (guitarrista de Queen) le dijo “Freddie Mercury estaría muy orgulloso” por su espectacular interpretación.

6. Ángela Merkel



Desde el 2005 Ángela Merkel se desempeña como canciller de Alemania. En 2017 fue considerada la mujer más poderosa del mundo por undécima ocasión, según el listado anual de la revista Forbes.

Su gestión se ha enfocado en mantener la productividad alemana y continuar con su fortalecimiento económico y político en el continente europeo, con un notorio acercamiento a Rusia y una clara predominancia sobre la Unión Europea.

Su labor al manejo de la crisis económica de 2008-2013 de Alemania ha sido aplaudida, principalmente por su política de austeridad.

7. Meghan Markle



Meghan Markle es una exactriz estadounidense y esposa del príncipe Harry.

En este 2018 fue uno de los personajes más buscados en Google, especialmente tras anunciar su boda con el sexto heredero a los tronos de los dieciséis Reinos de la Mancomunidad y posteriormente por su embarazo.

Para muchas mujeres, la duquesa de Sussex es un ejemplo a seguir, por casarse con un príncipe después de tener un primer matrimonio fallido y por sus discursos de empoderamiento femenino. También, por ser la primera mujer de descendencia negra en casarse con un príncipe británico.

8. Theresa Mary May



Theresa Mary May es la primera ministra británica y la segunda mujer en ocupar el cargo tras Margareth Thatcher.

En 2010 fue nombrada ministra del Interior y ministra de Mujer e Igualdad, delegando el último cargo en María Miller en 2012.

Es una de las personas que durante más tiempo ha permanecido al frente del Ministerio del Interior. Su gestión se caracterizó por una política dura en materia de inmigración,​ lucha contra el terrorismo, vigilancia y abusos de menores.

Su decisión más polémica fue la deportación del clérigo radical Abu Qatada

9. Vladimir Putin



Es considerado uno de los hombres más poderosos del mundo.

Vladimir Putin es el presidente de la Federación Rusa y quien durante este 2018 ha tenido grandes altercados y encuentros diplomáticos con el líder de Estados Unidos, Donald Trump.

Putin proviene de una familia humilde y se ha convertido en el mandatario que más tiempo ha estado en su cargo desde la ruptura de la URSS.

Históricamente, sus mandatos han sido ampliamente aceptados por los ciudadanos rusos, pero ha sido criticado por medios de comunicación por presuntas violaciones de los derechos humanos y de las libertades religiosas.

10. Kim Jong-un



Kim Jong-un también es conocido como uno de los líderes más poderosos del mundo.

Es secretario general del Partido del Trabajo de Corea del Norte, presidente de la Comisión Militar Central, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, comandante supremo del Ejército del Pueblo Coreano y miembro del Presidium del Comité Permanente del Politburó del Partido del Trabajo de Corea.

En el 2018 su gobierno recibió sanciones económicas por el lanzamiento de misiles que lo llevó a realizar una histórica cumbre con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.