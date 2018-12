CHOLUTECA, HONDURAS.-"Se me hace difícil entender que él ya no está. Es la primera Navidad en la que no podré abrazarlo abuelito lindo", fue el emotivo mensaje que la cantante hondureña Katheryn Banegas dedicó a su fallecido abuelo.

Banegas, acreedora del tercer lugar en el show de canto "La Academia", usó su cuenta de Instagram para compartir su sentir con sus más de 64 mil seguidores.

La también abogada adjuntó una imagen en la que aparece en la playa junto a su abuelo.

Captura de pantalla historia de Instagram.



Katheryn Banegas no estuvo presente en el velorio de su abuelo, pues se encontraba en México participando en "La Academia", fue ahí cuando uno de sus profesores le informó de la lamentable noticia. Más de cinco meses han pasado.