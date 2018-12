Fotografías revelan que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron en secreto

TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS.- Vestida de blanco y tomada de la mano de su pareja, así son las imágenes que ponen al descubierto que Myley Cyrus se casó en secreto con Liam Hemsworth.



La imagen fue publicada por el surfista Conrad Carr y también se ha hecho viral un vídeo.



En la fotografía aparece la intérprete de "Malibu" junto al actor de "Los juegos del hambre" sosteniendo un cuchillo y al fondo se observa un pastel de bodas.

Esta fue la fotgrafía publicada en las redes sociales.







Según trascendió, la fotografía se tomó en la casa de la pareja en Nashville.



Otra imagen también muestra al novio junto a sus hermanos y atrás unos globos con las iniciales Mr y Mrs. (señor y señora).



En la instantánea también se observa a la madre de la ex Hannah Montana.



Myley Cyrus conoció a Hemsworth durante la filmación de "The Last Song" en 2010.



La pareja se separó en septiembre de 2013, pero regresó dos años después.