Playlist: Las 12 canciones que no deben faltar en las fiestas de Navidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ya está todo listo para la Nochebuena. Mamá está atareada en la cocina pendiente de cada detalle para que la cena quede de chuparse los dedos.

Papá, por su parte, está encargado de los detalles ajenos a la cocina. Que todo esté perfecto al momento de recibir las visitas antes de dar el abrazo, los regalos y demás compras.

Pero, hace falta algo... ¡La música! ¿Quién se encarga de esto?, el rol puede ser compartido, pero de algo sí estamos seguros, que no importa quién la ponga porque, de igual manera, elegirán las mismas canciones. Aquellas que nos indican que ya estamos en la época más bonita del año.

Es por eso que aquí te traemos una corta lista de 12 éxitos que no deben fatar en tu playlist esta noche de 24 de diciembre:

1. Caminando por Tegucigalpa - Víctor Donaire



2. Feliz Navidad, de José Feliciano



3. Let It Snow! Let It Snow! de Frank Sinatra



4. Ven a mi casa esta Navidad Diómedes Díaz



5. Navidad sin ti - Marco Antonio Solís



6. Santa Claus llegó a la ciudad - Luis Miguel



7. All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey



8. Jingle Bells - The Andrews Sisters



9. Campana sobre campana - (Villancicos)

10. Aquellos diciembres - Los Falcons



11. Mi burrito sabanero - Marcos Pastor Estelles (Villancicos)

12. Thank God It's Christmas - Queen.