Óscar Salas, Esteban Espíndola y Hendry Thomas, las bajas de Olimpia para el Clausura 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La salida de Hendry Thomas del Olimpia no es la única, pues dos figuras más le dicen adiós al equipo merengue este 2018.



Se trata del mediocampista Óscar Salas y del defensa argentino Esteban Espíndola, quienes terminaron su contrato con el León y ahora deberán buscar otro equipo.



"Solo me queda agradecer, afición olimpista que me apoyó y me dio su cariño gracias a la Ultrafiel también por alentar en cada partido. Olimpia es un sentimiento y gracias a Dios pude pasar las alegrías que todo mundo quiere. Gracias Olimpia, gracias a toda esa afición", escribió Salas, de 25 años de edad.



Por su parte, el argentino Esteban Espíndola, de 26 años, también dijo adiós al León catracho, y lo hizo a través de su cuenta de Instagram.



"Una marca ha dejado el león en mi vida, gracias Honduras por abrirme los brazos y mostrarme tu cariño... gracias a la gente de Olimpia por tanta demostración de afecto... luché hasta el final porque soñé desde que llegué en levantar esa copa que toda su gente se merece porque nunca nos dejaron solos y siempre llenaron cada estadio donde jugamos... un enorme placer formar parte de este hermoso club... me voy con sed de revancha y dolor en el corazón! Pero Olimpia debe levantarse y trepar a la cima porque su gente lo necesita... gracias a cada hondureño por el respeto... siempre van a estar en mi corazón... gracias, gracias Dios por esta bendición tan grande.. y nunca dejen creer!", fue el sentido mensaje con el que el argentino se despidió de la afición olimpista.



La noche del sábado, Olimpia hizo oficial el acuerdo con Hendry Thomas, de 33 años de edad, para dar por finalizado su contrato.



"Hemos llegado a un común acuerdo con el jugador Hendry Thomas para la rescisión de su contrato para el Torneo Clausura 2019. Agradecemos a Hendry su profesionalismo e incuestionable liderazgo y amor por esta camiseta a la cual le dedicó una gran parte de su carrera", decía el escrito.