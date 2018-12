La Juventus de Cristiano Ronaldo mantiene su ventaja tras superar a la Roma

ROMA, ITALIA.- La Juventus se mantiene como líder destacado de la Serie A, con ocho puntos de ventaja sobre el Nápoles, después de que el equipo piamontés cerrase la 17ª fecha con un sufrido triunfo ante la Roma (19º) por 1-0.



El croata Mario Mandzukic fue el autor del único tanto del encuentro (35), al rematar de cabeza un centro desde la derecha de Mattia de Sciglio.



El equipo entrenado por Massimiliano Allegri fue claro dominador del encuentro en los primeros 45 minutos, pero una vez que se colocó por delante en el marcador, cedió la iniciativa a una Roma que nunca estuvo en condiciones de poder evitar el 16º triunfo turinés (en 17 partidos).



En el descuento, el brasileño Douglas Costa anotó el segundo para los locales, rematando un centro de Cristiano Ronaldo, pero fue anulado por el árbitro, a instancias del VAR, porque la jugada se originó en una pérdida de balón de la Roma motivada por una falta que el colegiado no había visto.



De esta manera, la Juventus mantiene los 8 puntos de ventaja con respecto al Nápoles de Carlo Ancelotti (2º), que antes había derrotado por 1-0 a la SPAL (16º) con un gol del central español Raúl Albiol.



El conjunto del sur de Italia sumó su cuarta victoria consecutiva en el campeonato italiano y mete cierta presión a la Juventus, que camina con paso firme hacia su octavo 'Scudetto' seguido.



"Pensar en la Juventus podría desmotivarnos", señaló el técnico napolitano Carlo Ancelotti tras el partido.



"Lo que tenemos que hacer es pensar en nosotros mismos, porque este equipo puede dar más, tenemos margen de mejora y lo digo tras una victoria como hoy, en un partido que no fue bonito", admitió.



Albiol, antiguo central del Real Madrid, peinó en primer palo un córner puesto por el belga Dries Mertens (45+1) para lograr el único gol del partido.



- Nuevo revés del Inter -

El triunfo permite a los napolitanos afianzarse en la segunda plaza, después de que el Inter sufriera un nuevo traspié, empatando en la cancha del colista Chievo Verona (1-1).



El croata Ivan Persisic adelantó al Inter poco antes del descanso (39), pero los hombres de Luciano Spalletti se vieron sorprendidos por le tanto de Sergio Pellissier en el descuento (90+1).



En las últimas cinco jornadas, el Inter sólo ha ganado un partido y parece no poder seguir el ritmo de los dos primeros.



En la lucha por los puestos 'Champions', la Lazio, que llevaba cinco fechas consecutivas sin ganar, se reencontró con la victoria al superar 3-1 al Cagliari (14º), sumando tres puntos que aúpan al cuadro romano al cuarto puesto, después de que el Milan (5º) perdiese en casa 1-0 ante la Fiorentina (7º).



El serbio Sergei Milinkovic-Savic (12), el defensor Francesco Acerbi (23) y el capitán bosnio Senad Lulic (67) anotaron los goles locales. Ya en el tiempo añadido el brasileño Joao Pedro maquilló de penal el resultado para el equipo de Cerdeña (90+3).



Con 28 puntos, la Lazio de Simone Inzaghi suma uno más que su inmediato perseguidor, el Milan de Genaro Gatusso. Un gol de Federico Chiesa (73), hijo del exjugador Enrico Chiesa, sirvió al conjunto 'Viola' para llevarse los tres puntos de San Siro.



- Nuevo revés para Gattuso -

Una derrota que pone en una situación aún más delicada al entrenador Genaro Gattuso, después de haber quedado ya fuera de la Europa League y salir esta semana de puestos de Champions, apenas unos días después de que la dirigencia del club lombardo recordase que la clasificación para la Liga de Campeones era un objetivo imperativo, tanto deportiva como económicamente.



A Gattuso se le critica no solo los malos resultados (dos puntos de los nueve últimos posibles), sino un juego muy pobre del equipo.



El técnico, no obstante, se negó a poner nombres a los causantes de la crisis: "Es inútil apuntar a alguien. Es el equipo el que atraviesa un mal momento".



En el resto de partidos de esta 17ª fecha que se disputa íntegramente este sábado, destaca la victoria del Génova (13º) ante el Atalanta (10º) por 3-1 con un gol del máximo realizador de la Serie A, el polaco Krzysztof Piatek para los genoveses, y otro del colombiano Duván Zapata, de penal, para el Atalanta. Piatek suma 13 dianas, dos más que el portugués de la Juve Cristiano Ronaldo.



La Sampdoria (6º) se colocó en puestos de acceso a la Europa League merced a su victoria 4-2 en la cancha del Empoli (15º), con un gol del volante uruguayo Gastón Ramírez para el cuadro genovés.



Sassuolo (8º) y Torino (11º), dos equipos en la zona media de la tabla, empataron a un gol, mismo resultado que el sellado entre Udinese (17º) y Frosinone (19º) entre dos equipos que libran batalla por eludir el descenso.



Parma (12º) y Bolonia (18º) también igualaron, pero esta vez sin goles.



Este año la Serie A no descansa en Navidad y para el miércoles está programada la 18ª jornada, en la que Juventus y Nápoles visitarán las canchas del Atalanta y del Inter respectivamente.