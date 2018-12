El veterano Ribery lleva al Bayern a segundo lugar de la Bundesliga

BERLÍN, ALEMANIA. -Franck Ribery llevó al Bayern Múnich a otra victoria en la Bundesliga el sábado con un doblete para vencer 3-0 al Eintracht Fráncfort y ayudar a que el cuadro ocupara el segundo sitio en la tabla general.



El veterano francés, que anotó el tanto ganador del Bayern sobre el Leipzig el miércoles, abrió el marcador a los 35 minutos en Fráncfort y luego selló la victoria.



Ribery tiene la esperanza de que sus recientes exhibiciones ayuden a los directivos del club a ampliar su contrato al término de la temporada.



“Trabajo muy duro. No he tenido lesiones. Espero que sea lo mismo para la siguiente temporada. Lo estoy disfrutando, es divertido”, comentó el jugador de 35 años. “Trabajamos bien juntos. Tenemos cinco meses juntos. ¿Quién sabe lo que pueda ocurrir?”.



El Bayern se quedó a seis puntos de distancia del líder de la liga alemana, el Borussia Dortmund, en la última jornada antes del descanso invernal.



En otro partido, el jugador de 18 años, Josh Sargent, volvió a meter un gol, aunque no fue suficiente debido a que Werder Bremen fue superado por una diana al final del partido y cayó en Leipzig 3-2.



Sargent, el joven delantero estadounidense pelirrojo que anotó en su debut contra el Fortuna Duesseldort el fin de semana pasado, volvió a marcar en su tercer partido cuando disparó desde el poste izquierdo luego de que el sustituto Yuya Osako hizo una asistencia perfecta a los 77 minutos.



El equipo visitante se recuperó de una diferencia de dos goles luego de que los tantos en el primer tiempo de Lukas Klostermann y Timo Werner pusieron al frente a Leipzig.



Max Kruse anotó a los 67 y Sargent igualó el encuentro para Bremen.



Sin embargo, en esta ocasión no hubo un final feliz para el estadounidense debido a que el defensa portugués Bruma metió el tanto de la victoria para Leipzig a los 87. Los locales se consolidaron en el cuarto sitio de la tabla en la última jornada previo al descanso invernal.



En tanto, Oliver Fink dio al Duesseldorf un regalo adelantado de Navidad con un gol en el tiempo de compensación que dio la victoria 1-0 a su equipo sobre Hannover. La tercera victoria del equipo ascendido lo sacó del fondo de la tabla y lo puso cuatro puntos por encima de la zona de descenso.



Por su parte, el Schalke ganó al Stuttgart 3-1, Freiburgo venció 1-0 a Nuremberg y el Bayer Leverkusen aminoró la presión sobre el técnico Heiko Herrlich al derrotar 3-1 en casa al Hertha Berlín.



