Luka Modric: "Fue un año inolvidable para mí"

ABU DABI, DUBAI.- El mediocampista croata Luka Modric recordó tras la conquista del Mundial de Clubes con el Real Madrid, este sábado en Abu Dabi, que 2018 ha sido "un año inolvidable" para él.



Ganó la Liga de Campeones con el equipo blanco, fue subcampeón con Croacia en el Mundial y ha arrasado en los grandes premios individuales (Balón de Oro de Rusia-2018, Balón de Oro de la revista France Football, The Best de la FIFA, premio de la UEFA...). A ello suma ahora este nuevo título en el Mundial de Clubes.



"Fue un año inolvidable para mí, no sé ni por dónde empezar. Ha sido un año perfecto", comentó Modric.



"Quedará para siempre escrito en mi carrera, será un año con un lugar especial. No puedo pedir más", añadió.



Modric dio importancia al título ganado, el tercero de manera consecutiva en el Mundial de Clubes.



"Se trata de un título muy importante, que queríamos ganar para acabar el año de la mejor manera posible", aseveró.



"Hicimos un partido muy serio en la final, desde el primer minuto. Estamos muy felices por ganar este torneo por tercer año consecutivo", apuntó.



Modric había sido elegido el mejor jugador del torneo hace un año, un honor que en esta ocasión recayó en su compañero galés Gareth Bale.