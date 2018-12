El Barcelona se va líder al parón navideño tras ganarle al Celta

MADRID, ESPAÑA.- El Barcelona acabará el año líder destacado de la Liga española, tras ganar 2-0 al Celta este sábado en la 17ª fecha del campeonato español, en el que el Atlético se puso provisionalmente segundo al vencer 1-0 al Espanyol.



El francés Ousmane Dembelé abrió el marcador al aprovechar un rechace del portero Rubén Blanco (10), antes de que Leo Messi rubricará el 2-0 desde el límite del área (45) para mantener al Barça en lo más alto de la clasificación.



Los azulgrana se irán de vacaciones con tres puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Atlético de Madrid, segundo, a la espera de lo que haga el Sevilla el domingo en Leganés.



Los azulgrana se impusieron con comodidad a un Celta, que reaccionó en la segunda parte del encuentro, pero sin llegar a crear excesivo peligro.



- Dembelé enseña el camino -

El Barça se adelantó pronto cuando el extremo francés Ousmane Dembélé aprovechó un rechace del portero Rubén Blanco a disparo de Messi para hacer el 1-0 bajo las piernas del arquero 'celtiña' (10).

El gol fue un mazazo para un Celta valiente que jugaba adelantado, lo que facilitaba las rápidas internadas por las bandas de Dembelé y Jordi Alba, al que Okay sacó un balón en la línea de gol con Rubén Blanco vencido (21).



Un disparo de Maxi Gómez que detuvo Ter Stegen (24) fue una de las pocas ocasiones del Celta, que al filo del descanso vio como Messi ampliaba la ventaja.



El capitán azulgrana aprovechó un pase en profundidad de Jordi Alba para plantarse prácticamente sólo en el límite del área y soltar un zapatazo que supuso el 2-0 (45).



El argentino, que el lunes recibió la Bota de Oro al mejor goleador de las ligas europeas en 2018, lidera también la tabla de artilleros del campeonato español con 15 goles en lo que va de temporada.



Tras el descanso, el Celta dio un paso adelante y controló algo más el balón, ante un Barcelona más relajado, pero la retirada lesionado de Iago Aspas, dejó a los 'celtiñas' sin su principal arma ofensiva y a pesar de su posesión no acababa de llegar peligro.



El Barça respondió de la mejor manera a la victoria poco antes del Atlético de Madrid sobre el Espanyol.



Un penal transformado por Antoine Griezmann (56) dio la victoria a los rojiblancos, que durante un par de horas habían igualado a puntos con el líder liguero.



- 'Partido duro' -

"Ha sido un partido duro. Estamos en un momento que a todos nos está costando bastante, con mucho esfuerzo de parte de los futbolistas", dijo el técnico Diego Simeone, tras el encuentro.



Los 'colchoneros' volvieron a sufrir ante el único equipo que la temporada pasada logró ganarles en el Metropolitano y que llegaba a este partido muy necesitado.



Los pericos siguen en caída libre en la clasificación con seis derrotas consecutivas en Liga.



El Espanyol se mostró superior en la primera parte, aunque el Atlético reaccionó en la segunda en un partido donde los porteros fueron los grandes protagonistas.



Los visitantes avisaron al cuarto de hora con un globo lejano intentado por Borja Iglesias, que el meta Jan Oblak sacó a córner con dificultades (15).



El Atlético respondió con dos disparos desde la frontal de Antoine Griezmann (21, 42) que despejó Diego López.



Ambos equipos intentaban sorprender con velocidad, pero el tanto tendría que llegar en una jugada a balón parado.



Un patada de Esteban Granero sobre Koke fue sancionada con penal, que transformó Griezmann (56) para hacer su séptimo gol de la temporada en el campeonato español.



Tras el gol, el Atlético no dudó en cerrar filas para buscar sus oportunidades al contraataque, ante un Espanyol que dio un paso adelante en busca del empate, pero el marcador ya no se movería.



En otro partido del día, el Betis empató empatado 1-1 con el Eibar para meterse en puestos de Europa League.