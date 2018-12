Poderes del Estado lamentan la muerte del expresidente Roberto Suazo Córdova

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Congreso Nacional de Honduras, el Poder Judicial y el presidente del Ejecutivo, lamentaron, a través de sus cuentas de redes sociales, el fallecimiento del expresidente Roberto Suazo Córdova.



Rosuco murió la madrugada de este sábado en el Hospital Militar de Tegucigalpa, capital de Honduras, a sus 91 años de edad, informaron fuentes oficiales la mañana de hoy.



Rápidamente, el Poder Legislativo convocó de manera oficial a todos los diputados y ex diputados del país para asistir a las "Solmnes Pompas Fúnebres" del exmandatario, quien presidió, ante de ser el gobernante de Honduras, la asamblea nacional constituyente surgida de elecciones celebradas el 20 de abril de 1980.



"El Congreso Nacional convoca oficialmente a todos los diputados y ex diputados del país a asistir a las Solemnes Pompas Fúnebres, en honor al expresidente, Roberto Suazo Córdova, que se llevarán a cabo hoy a partir de las 12:00 del mediodía en el Hemiciclo Legislativo", detalla el posteó del CN.



Asimismo, se pronunció el Poder Judicial, quienes escribieron el Twitter lo siguiente: "El @PJdeHonduras, su Cuerpo de Servidores a nivel nacional, lamenta el sensible fallecimiento del Dr. Roberto Suazo Córdova, expresidente Constitucional de la República de 1982 a 1986".



Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, escribió: "Nuestras sinceras condolencias para todos los familiares del expresidente Roberto Suazo Córdova y nuestras oraciones por el descanso de su alma. Hace unos meses pude visitarlo y tuve la dicha de escuchar sus anécdotas y consejos... ¡Un gran hondureño!".

De interés: Mauricio Oliva lamenta la muerte del expresidente Roberto Suazo Córdova