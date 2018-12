Esto dijo Pedro Capó sobre su tema musical “Calma” con Farruko

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Pedro Capó quiere que sus seguidores celebren las fiestas navideñas con “Calma”... La canción, no el sustantivo.



“Yo feliz. Me llegan muchísimos vídeos de la gente celebrando con ‘Calma’ y me encanta que la bailen, que la canten los niños. Yo creo que se ha vuelto una canción de todos”, dijo el músico puertorriqueño en una entrevista telefónica reciente desde Miami.



Para Capó, no hace falta tener rimo o ser un experto para bailar, simplemente hay que disfrutarlo.





En su caso planea celebrar la Navidad con platillos típicos puertorriqueños como el lechón asado, arroz con gandules, tembleque de coco, pasteles (una especie de tamal de masa plátano) y coquitos de ron con canela para beber.



“A engordar mucho y a celebrar en familia, a cargar pilas para todo lo que viene en 2019 que pinta muy bonito”, expresó.



Hablar de comida le recordó el pozole mexicano, del que se hizo admirador cuando vivió en el país poco más de un año mientras grababa la serie “Guerra de ídolos” de Netflix. Ahora ansía regresar en marzo, cuando debutará en los escenarios mexicanos con un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en el que espera tener invitados sorpresa.



“Le tengo mucha ilusión. Hace mucho, mucho tiempo que quiero presentarme en México”, dijo. “Para mí es un privilegio estar en una plaza tan importante... Muchísimas influencias mías son parte del cancionero mexicano”.



Después de lanzar “Calma” en julio, escribió un mensaje en Instagram para agradecerle al público la reacción que tuvo con la canción y recibió una respuesta de su compatriota Farruko declarándose fan. Capó le contestó con un mensaje directo para agradecerle el aprecio y a la semana Farruko le propuso hacer el remix que ha estado en las listas de popularidad de Latinoamérica desde octubre y cuyo vídeo suma más de 162 millones de vistas en YouTube. El tema se ha convertido en un himno de fiestas.



“El remix no fue una cosa de estrategia, fue algo que nos nació a los dos. A los dos se nos hizo bonita, de manera honesta y genuina, y yo creo que eso es uno de los factores del éxito que está teniendo”, señaló Capó.



Él par grabó el vídeo del remix en la playa, el lugar que originalmente inspiró la canción que invita a alejarse de las pantallas y relajarse.



“Nace como una inquietud mía de regresar a una etapa muy bonita de mi infancia, de ir a la playa los domingos con mi mamá y crear ese espacio, esa pausa de la semana de la escuela, el trabajo, el estrés del día a día para conectar con nuestros alrededores, con los regalos que tenemos a nuestro alcance que no cuestan nada”, relató.



Pero no todo será relajo estas fiestas de fin de año para el cantante, pues seguirá trabajando en el estudio en la música que planea lanzar el próximo año. En cuanto a la actuación por ahora hará una pausa: es “un momento protagónico de la música” en su carrera.