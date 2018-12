Luciano Montoya, gemelo del asesino confeso de Laura Luelmo: "Que lo pague y ya está"

MADRID, ESPAÑA.- Luciano Montoya, el gemelo de Bernardo Montoya, asesino confeso de la profesora Laura Luelmo, dijo al diario EL MUNDO que le han sorprendido mucho sus declaraciones y le ha dolido mucho lo que ha hecho. "No dejo de pensar y pensar en ello, llevo todos estos días sin comer, estoy mal".



Luciano también pidió perdón a la familia de Laura. "Que lo pague, que lo pague y ya está. Y le doy a esa familia el pésame, que lo siento mucho, en el alma, y de eso pongo a Dios por testigo", expresó.



Sobre la persecución de la que ha sido víctima a raíz de las acusaciones en contra de su hermano, se mostró molesto. "Está saliendo el nombre mío y el de mi gente en las televisiones, fotografías mías, me están perjudicando a mí, a mi familia, a mis nietos, a todos. Es el primer permiso que tengo y ni siquiera he podido salir a la calle. Mi hermano que lo pague. Si ha sido él, que lo pague y si no lo tienen que dejar salir de prisión en toda la vida que no salga de la cárcel. Yo cometí un error y lo estoy pagando".

El hermano de Bernardo también tuvo problemas con la justicia. Fue condenado en el año 2000 por el asesinato de una vecina de Cortegana (Huelva), a la que apuñaló después de haberle robado.



Finalmente dijo "No lo he llegado a ver (a Bernardo) ni quiero saber nada de nada de mi hermano. ¿Que lo ha hecho? Que lo pague. Yo llevo 18 años en prisión a pulso, no he tenido problemas ni peleas con nadie y cuando salga lo que quiero es empezar de cero con mi mujer y llevarlo lo mejor posible. Me arrepiento de lo que hice y le pido perdón a la familia y le acompaño en el sentimiento. Lo llevo en mi corazón".