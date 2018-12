UEFA anuncia el once revelación de la Champions League 2018

ZURICH, SUIZA.- La UEFA dio a conocer este viernes el once revelación de la fase de grupos de la Champions League 2018 - 2019, en el que destaca la aparición del joven delantero mexicano, Hirving el Chuky Lozano.



La evaluación para determinar quienes constituyen el 11 ideal se hace en base a las apariciones que tengan los jugadores en sus respectivos equipos, además de una evaluación en el rendimiento y el nivel futbolístico que hayan mostrado durante el torneo.



Además de Chuky Lozano, también destacan figuras como Matthijs de Ligt, la joven promesa del Ajax que es pretendida por el Barcelona. Milan Škriniar, una de las revelaciones del Inter de Milán, Andrew Robertson el joven lateral izquierdo del Liverpool y Arthur del Barcelona, como la gran sorpresa.



La mayoría de estos jugadores ya están consagrados con sus respectivos clubes por lo que no extrañaría verlos en alguno de los grandes de Europa para la próxima temporada.



Once revelación 2018:

Arquero: Odisseas Vlachodimos (Benfica)

Defensas: Milan Škriniar (Inter de Milán), Matthijs de Ligt (Ajax), Andrew Robertson (Liverpool)

Mediocampistas: Frenkie de Jong (Ajax), Houssem Aouar (Lyon), Arthur (Barcelona), Nikola Vlašic (CSKA Moscú)

Delanteros: Cengiz Ünder (Roma), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Jadon Sancho (Borussia Dortmund)