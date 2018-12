Bajas ventas reportan los comerciantes en Choluteca

El Heraldodiario@elheraldo.hn

CHOLUTECA, HONDURAS.- La comercialización de productos durante la temporada navideña está cambiando en la ciudad de Choluteca.

La venta de alimentos, ropa y otros enseres no es la misma que hace tres años, cuando la población abarrotaba los centros de abastos.

Actualmente, los vendedores de los principales mercados de la localidad reportan una disminución considerable de las ventas en comparación con años anteriores.

“La situación ha cambiado bastante, las personas ahora piensan muy bien en qué van a gastar sus aguinaldos y es que todo está caro ahora”, comentó Sandra Escaño, locataria del mercado El Rápido, ubicado a un costado de la Terminal Municipal de Transporte en Choluteca.

La señora tiene 18 años de dedicarse a la venta de prendas para vestir en el centro de abastos.

“Este año no me atreví a surtir el puesto porque no sabía qué esperar y gracias a Dios no me endeudé, porque así como están las ventas no sé si hubiese podido pagar el producto”, reflexiona la señora.

La preocupación de Escaño por las bajas ventas también impacta en los comerciantes de productos alimenticios, en especial quienes venden frutas y verduras, producto que debe renovarse casi a diario.

Marlene Corrales, vendedora de frutas, comentó que la población no tiene dinero para invertir en alimentación.

“Los que pueden tener un poco de dinero compran poco y lo justo para darle alimentos a su familia y eso lo vemos reflejado en las pocas compras que tenemos”, comenta la señora.

La venta de achinería también reporta pérdidas, ya que la población está priorizando en la compra de alimentos. Nohemí de Osorio, locataria del mercado San Antonio, espera que al acercarse el 24 y 31 de diciembre las ventas mejoren de como han estado los días previos.

“Tenemos la esperanza que la situación mejore y es que la población ha cambiado su manera de comprar y eso es normal, todo está caro ahora”, lamentó la entrevistada.