El testimonio completo del asesino confeso de la profesora Laura Luelmo: "La engañé, porque la mandé a un callejón sin salida"

MADRID, ESPAÑA.- Bernardo Montoya, el autor confeso del crimen contra Laura Luelmo, la profesora de 26 años que fue asesinada a golpes y hallada por un vecino en El Campillo, brindó el testimonio completo de cómo la engañó y la alejó de su casa para intentar violarla.



A continuación el testimonio íntegro que ofreció a la Guardia Civil, según el periódico ABC y varios programas policiales:



"La chica salió de su casa y se me acercó a preguntarme algo. Yo estaba sentado en una silla en la puerta de la mía, que están frente a frente. Ella me dijo: "Hola, vecino, oye, ¿sabrías de algún supermercado por aquí? Es que soy nueva."



Yo le respondí: "Claro, mujer", y le di una dirección. La engañé, porque la mandé a un callejón sin salida donde no había supermercado ni nada.



En cuanto se alejó un poco, yo corrí a por mi coche. Me monté, y dando un rodeo llegué primero al callejón. Allí esperé a que llegara. Cuando la chica apareció en el callejón sin salida, se quedó como sorprendida y me preguntó: "¿Qué haces aquí?" Y mirando hacia los lados dijo: "¿Y dónde está el supermercado?"



Entonces, sin decir palabra, la agarré y golpeé con violencia su cabeza contra el maletero de mi coche. Quedó inconsciente en el suelo. Tenía una cuerda en el vehículo y aproveché un trozo para atarle las manos a la espalda.



La metí en el maletero del coche y la envolví en una manta con el propósito de agredirla sexualmente después. Conduje hasta el lugar donde la encontraron.



Al llegar, la desnudé de cintura para abajo y traté de violarla, pero a pesar de que ella estaba inconsciente, no lo conseguí. Lo intenté, pero nada. Juro que al final no la agredí sexualmente.



Luego me asusté. La saqué del coche y la trasladé como pude hasta la zona de las jaras. Y me fui corriendo, pero juro que cuando yo la dejé allí, ella todavía estaba viva.



Me fui corriendo. Llevaba en el coche las zapatillas de la chica y el teléfono. De regreso a casa tiré el teléfono en un contenedor y unos minutos después las zapatillas en otro contenedor.



Llegué a casa e intenté dormir, pero no lograba conciliar el sueño. Así que decidí salir a andar. Salí de casa a dar un paseo.



Los días siguientes iba a ver a gente, a conocidos, a amigos y luego regresaba a casa, hasta que un día vi a la Guardia Civil. El sábado por la tarde traté de entrar en mi casa, pero estaba allí la pareja de la Guardia Civil. Al verles, salí corriendo para no volver".



El autor confesó del crimen

Bernardo Montoya ya ha cumplido dos condenas. En 1995 pasó 17 años en la cárcel por matar a una anciana de 82 años. Después estuvo en la cárcel otros dos años por un robo con violencia, pero quedó en libertad hace pocos meses.