Así se jugará la primera jornada del torneo de Clausura 2019 en la Liga Nacional de fútbol de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras un reunión de más de dos horas, la Junta Directiva de la Liga Nacional de Honduras, dio a conocer el nuevo calendario del Torneo de Clausura 2019.



Como es costumbre, el calendario está sujeto a cambios por las competencias internacionales y el tema de la Selección de fútbol de Honduras.











El partido inaugural será el sábado 12 de enero la ciudad de La Ceiba, donde el Vida recibirá al Olimpia en el Estadio Municipal Ceibeño a partir de las 3:00 de la tarde.



El resto de partidos de la primera jornada se jugarán el día domingo 13 de enero.



4:00 PM | Platense vs Real de Minas | Puerto Cortés

4:00 PM | Motagua vs Honduras Progreso | Tegucigalpa

2:00 PM | Juticalpa vs Real España | Juticalpa

3:00 PM | Marathón vs Lobos | San Pedro Sula





Aquí el calendario completo



Segunda vuelta